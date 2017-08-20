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Neymar'ın 222 milyon euro bedelle PSG'nin yolunu tutmasının ardından, bir başka iddia da Lionel Messi için geldi. Yahoo Sport France, Manchester City'nin, Messi için 300 milyon euro serbest kalma maddesini ödeyerek, yıldız futbolcuyu kadrosuna katacağını

Messi için 300 milyon euro!

Brezilyalı yıldız Neymar'a 222 milyon euro ödeyerek, futbol transfer piyasasını alt üst eden PSG'nin başlattığı bu akım, kısa vadede başka sansasyonel ücretlerin de kapısını araladı.

Futbol tarihinin en pahalı futbolcusu unvanını kazanan Neymar'dan sonra, ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı.

Yahoo Sport France'ın güvenilir gazetecelierinden Romain Collet Gaudin, 300 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Lionel Messi için, Manchester City'nin bu rakamı ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Messi'nin daha önce birlikte çalıştığı Pep Guardiola ile yeniden bir araya gelmeye sıcak baktığı bilinirken, Neymar'ın 222 milyon euroluk bonservisini geçerek, tarihin en pahalı oyuncu unvanını almaya da gönüllü olduğu belirtiliyor.

Yeni sözleşme duyuruldu ama imzalanmadı

Barcelona ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmasına karşın henüz resmi imzaların atılmamış olması da, bu ayrılık iddialarını güçlendiriyor.

Keza Katalan ekibi, geçtiğimiz ay 30 yaşındaki Messi ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını duyurmuş ve imzaların yeni sezon öncesi kampından önce atılacağı açıklanmıştı. Ancak şu ana kadar herhangi bir imza atılmadı.

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