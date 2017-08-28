Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Tam 80 milyon euro teklif ettiler

Genç oyunculara yaptığı yatırımla ön plana çıkan ve kısa sürede bunu saha içi başarıya da çeviren Monaco'nun genç yıldızlarının talipleri bitmiyor. Son hedef Thomas Lemar.
Moussa Sow müjdesi

Moussa Sow müjdesi

Kanat-forvet arayan Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusu Moussa Sow'la yeniden temasa geçti. Sow'un Al Ahli idarecilerini ikna etmek için düğmeye bastığı, transferde son pürüzlerin kaldığı belirtildi.
Trabzonspor bu haberle yıkıldı

Trabzonspor bu haberle yıkıldı

İtalyan devi Inter, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Moussa Sissoko için Tottenham'la görüşmelere başladı.
Denayer için yeni girişim

Denayer için yeni girişim

Stopere takviye yapmakta kararlı olan Cim Bom, daha önce kiralık olarak takımda forma giyen Jason Denayer’ı, bir kez daha Manchester City’den kiralamak istiyor.
Tosic'ten yönetime mesaj

Tosic'ten yönetime mesaj

Yeni sezona mükemmel bir başlangıç yapan Dusko Tosic, Bursaspor maçında klas futbolunu golle taçlandırmayı başardı.
Sinan Gümüş milli arada gidebilir

Sinan Gümüş milli arada gidebilir

Sinan Gümüş için gelen transfer tekliflerinin artmasının ardından genç yıldızın geleceğinin, bu milli arada netleşmesi bekleniyor.
Dembele'nin yeni Yarmolenko ile doluyor

Dembele'nin yeni Yarmolenko ile doluyor

Borussia Dortmund, Ousmane Dembele’nin boşluğunu Andriy Yarmolenko ile doldurmayı planlıyor.
Şenol Güneş zaman istedi

Şenol Güneş zaman istedi

Güneş, ekip olarak ilerleyen haftalarda daha etkili bir görüntü sergileyeceklerini söyledi.

Menajerler önerdi, yöneticiler fiyatını sordu

Orta sahaya hücumu kuvvetli bir isim oyuncu isteyen Fenerbahçe’ye menajerlerin, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Fred’i önerdikleri bildirildi.

Menajerler önerdi, yöneticiler fiyatını sordu

Ukrayna temsilcisiyle sözleşmesi 2021’de sona erecek olan Brezilyalı oyuncunun transferiyle ilgili olarak teknik heyetten de olumlu rapor çıktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Bunun üzerine de Fenerbahçe’nin transferden sorumlu yöneticilerinin, Shakhtar’dan fiyat almak için düğmeye bastıkları ifade ediliyor.

24 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon Euro civarında.

Beşiktaş istedi, Fenerbahçe kapıyor!

Beşiktaş istedi, Fenerbahçe kapıyor!

Yeni transfer maçı tribünden izledi!

Yeni transfer maçı tribünden izledi!

Fenerbahçe Josef de Souza için gelen süper teklifi reddetti

Fenerbahçe Josef de Souza için gelen süper teklifi reddetti


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Menajerler önerdi, yöneticiler fiyatını sordu

Menajerler önerdi, yöneticiler fiyatını sordu

Orta sahaya hücumu kuvvetli bir isim oyuncu isteyen Fenerbahçe’ye menajerlerin, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Fred’i önerdikleri bildirildi.
Beşiktaş istedi, Fenerbahçe kapıyor!

Beşiktaş istedi, Fenerbahçe kapıyor!

Fenerbahçe, bir an önce transferdeki eksik yönlerini kapatmak istiyor. Kanarya’nın ilk hedeflerinden biri de, daha önce gündeme gelen Palmeiras’ın en önemli hücum silahlarından 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız Dudu.
Yeni transfer maçı tribünden izledi!

Yeni transfer maçı tribünden izledi!

Fenerbahçe'nin Ankara'da oynadığı Gençlerbirliği maçında sürpriz bir isim dikkatlerden kaçmadı. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Pierre Webo, karşılaşmayı tribünden takip etti.
Fenerbahçe Josef de Souza için gelen süper teklifi reddetti

Fenerbahçe Josef de Souza için gelen süper teklifi reddetti

Fenerbahçe, Josef de Souza için West Bromwich Albion'dan gelen 11 milyon Euro'luk teklifi reddetti.
Moussa Sow müjdesi

Moussa Sow müjdesi

Kanat-forvet arayan Fenerbahçe yönetimi, eski oyuncusu Moussa Sow'la yeniden temasa geçti. Sow'un Al Ahli idarecilerini ikna etmek için düğmeye bastığı, transferde son pürüzlerin kaldığı belirtildi.
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