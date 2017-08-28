Menajerler önerdi, yöneticiler fiyatını sordu
Orta sahaya hücumu kuvvetli bir isim oyuncu isteyen Fenerbahçe’ye menajerlerin, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Fred’i önerdikleri bildirildi.
Ukrayna temsilcisiyle sözleşmesi 2021’de sona erecek olan Brezilyalı oyuncunun transferiyle ilgili olarak teknik heyetten de olumlu rapor çıktığı gelen haberler arasında yer alıyor.
Bunun üzerine de Fenerbahçe’nin transferden sorumlu yöneticilerinin, Shakhtar’dan fiyat almak için düğmeye bastıkları ifade ediliyor.
24 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon Euro civarında.
İlk yorumu siz yapın!