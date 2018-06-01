Menajerinden olay açıklama: G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş...

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Ndiaye Galatasaray’a kiralık gelebilir” dedi.

G.SARAY'A döneceği iddia edilen Badou Ndiaye’nin menajeri William D'avilla, “Badou böyle meydan okumaları seviyor. G.Saray önemli opsiyonlardan bir tanesi. Ancak Stoke City düşse bile sözleşmesi devam ediyor. O yüzden transferi kiralık olabilir. Başta Premier Lig olmak üzere İtalya, İspanya, Almanya ve Türkiye'den ilgilenen kulüpler var. Elbette G.Saray'ı hala çok seviyor ama diğer seçenekleri de görmemiz lazım. F.Bahçe ya da Beşiktaş olmaz diyemem” dedi.

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