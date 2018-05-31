Menajerinden Galatasaray açıklaması geldi

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Fildişi Sahilli yıldız Yaya Toure'nin menajeri, yıldız oyuncunun Türkiye'ye geleceği yönündeki iddiaları yanıtladı.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Yaya Toure'nin ismi Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten 5.5 milyon Euro istediği iddia edilen Fildişili yıldızın menajeri Dimitri Seluk konuştu.

İşte Seluk'un açıklamaları: "Geçen sezon sonunda da bu söylentiler çıkmıştı. O zaman size 'Yaya Toure'nin Türkiye'ye gelme ihtimali yüzde sıfır' demiştim. Şimdi de şunu söyleyebilirim; Yaya Toure önümüzdeki sezon kesinlikle Premier Lig'de oynayacak. Başka bir yeri düşünmüyor." Menajeri, Yaya Toure'nin Manchester City yerine İngiltere'de hangi takımın formasını giyeceğini ise açıklamadı.

CAVANDA DÖNMEYECEK

Standard Liege sezon başında 500 bin Euro'ya Galatasaray'dan kiraladığı Luis Cavanda'nın 1.5 milyon Euro olan opsiyonunu kullanmadı. Ancak Belçika ekibinde 2. başkanlığa getirilen teknik direktör Preud'homme bu sezon 33 maçta forma giyen Cavanda'nın takımda kalmasını istiyor. Yabancı kontenjanı sıkıntılı olan Galatasaray da Belçikalı sağ bekin bonservisinde indirime gitmeye ve Standard Liege'nin yapacağı teklifi kabul etmeye hazır.

TARAFTARA KOMBİNE JESTİ

Salı günü mazbatasını alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Transfer zirvesini UEFA kararı sonrasına bırakan yeni yönetimin ilk gündem maddesi 2018-19 sezonu kombine fiyatları oldu. Taraftarla iyi bir uyum yakaladıklarını belirten Cengiz, fiyat politikasında esneklik göstermeleri gerektiğini söyledi. Bugün 'Hedef 22' sloganıyla saat 11.00'de satışa sunulacak olan yeni sezon kombilerin fiyatları 1080 TL ile 5400 TL arasında değişiyor.

Sabah