4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

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İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.
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Ozan bu kez Premier Lig'e gidiyor

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Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Vida bombası! Taraftarlar bastırıyor

Beşiktaş’ın 13.2 milyon pound değer biçtiği Vida’nın alınması için Everton taraftarı kulübe yoğun baskı yapıyor.
Süper Lig'den talibi var

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Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love Çaykur Rizespor talip oldu.
Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

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İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.

Menajerinden Fenerbahçe itirafı geldi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Stefan Radu ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Menajerinden Fenerbahçe itirafı geldi

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı Lacivertli ekibin Lazio'da forma giyen Stefan Radu ile ilgilendiği iddia edilmişti. 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Matteo Materazzi'den konuyla ilgili açıklama geldi.

İtalyan gazetesine röportaj veren Materazzi, "Radu şu anda Lazio'da olmaktan dolayı mutlu. Fenerbahçe'nin ilgisi var.Ancak resmi bir gelişme olmadı. Radu'nun kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi var ve mutlu ama geleceği hakkında da farklı bir düşüncesi olabilir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye bir genç yıldız daha

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Max Meyer bu hafta İstanbul'a gelip imzayı atacak

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