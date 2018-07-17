Menajerinden Cimboma yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.

TRANSFER çalışmalarını sürdüren ve stoper arayışlarını yoğunlaştıran Galatasaray’a Kara Mbodj’den iyi haber geldi. Anderlecht’te forma giyen 28 yaşındaki yıldızın menajeri Ediz Balkan, oyuncu hakkında açıklamalar yaptı. FIFA Menajeri Balkan, “Kara hakkında epey teklif alıyoruz. İngiltere ve Rusya’dan resmi öneriler geldi. İstanbul takımlarından ise menajerler aracılığıyla bazı temaslar oldu. Galatasaray’ın Kara’ya ilgisi olduğunu duyduk biz de. Şu anda resmi bir teklif almadık ancak böyle bir şey gelirse Kara bunu değerlendirir çünkü Galatasaray gibi büyük bir takımla Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi. Anderlecht ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Senegalli oyuncu için kulübünün 8 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtiliyor.

Star