Menajeri Netoyu resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı iddia edilen Neto için menajerinden net bir açıklama geldi.

Rus basınına konuşan Bruno Carvalho, Neto ile Fenerbahçe'nin kesin olarak anlaşma sağladığını söylerken, "Şu anda Fenerbahçe ile Zenit pazarlık halinde" dedi.

2013'ten bu yana Zenit forması giyen Portekizli savunma oyuncusunun bugün ya da yarın İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Haberde Fenerbahçe'nin bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitireceği, opsiyon olarak da 4 milyon Euro'luk bir ücret belirlediği kaydedildi.

Daha önce Milan'dan Gustavo Gomez ile ilgilenen ve hatta bu transfer için Milano'ya çıkarma yapan Fenerbahçe yönetimi, Milan'ın oyuncuyu bonservisiyle vermek istemesi nedeniyle sonuç alamamıştı.

Bu sezon Zenit formasıyla 6 maça çıkan 29 yaşındaki Neto 453 dakika görev almıştı.

Kjaer'in Sevilla'ya gidişinin ardından Fenerbahçe'nin elinde stoper olarak sadece Martin Skrtel ve Roman Neustadter bulunuyordu. Aykut Kocaman zaman zaman Mehmet Topal ve Josef de Souza'yı da bu bölgede kullandı.

Ajansspor