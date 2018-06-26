Mehmet Topalın yerine Alman yıldız geliyor

Schalke ile sözleşmesi biten Max Meyer, Sportif Direktör Damien Comolli'nin radarına girdi. Milan ile maddi konularda anlaşamayan 22 yaşındaki Alman yıldızın imza parasının yanı sıra yüksek yıllık ücret talep ettiği belirlendi.

Fenerbahçe'de yeni sezon için geri sayıma geçilirken transfer konusunda da çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Teknik Direktör Phillip Cocu ile beraber yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde ekonomik konular büyük önem teşkil ediyor.

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play görüşmelerinden yola çıkan Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ile beraber kulübün bütçesini riske etmeyecek isimlere yöneliyor. Orta saha transferinde son olarak Schalke ile sözleşmesi biten Max Meyer ismi öne çıktı. Alman kulübüyle sözleşme uzatmak istemeyen ve ayrılma kararı alan 22 yaşındaki yetenekli oyuncu, Avrupa'da kulüp arıyor.

Bonservisi elinde olan Max Meyer'in imza parası istediği aktarıldı. Transfer piyasasında imza parası ve bonuslarla birlikte yıllık 5.5 milyon euroyu zorlayan genç yıldız son olarak Milan'la görüşmüştü. Ancak Milan'ın UEFA Finansal Fair Play gereği sıkıntılar yaşaması nedeniyle transfer zora girdi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Meyer ile ilgili tek sıkıntının talep edeceği yüksek maaş olduğu vurgulandı. Meyer'in Schalke'den ayrılmak istemesindeki en büyük nedenin de maaş konusundaki anlaşmazlık olduğu dile getirildi.

25 resmi maça çıktı

Max Meyer geride kalan sezon Schalke formasıyla 25 resmi maça çıktı. 1,73 boyundaki Alman futbolcu 1 gol, 1 asistle sezonu kapattı.

Milliyet