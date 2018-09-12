Mehmet Topaldan tarihi konuşma

Mehmet Topal, İsveç maçı öncesinde takıma tarihi bir konuşma yaptı. Kaptan, "Biz bu bayrağı en yüksek yerde dalgalandırmak zorundayız. Haydi kardeşlerim... Çıkın, Türk'ün gücünü herkese gösterin" diyerek genç arkadaşlarını ateşledi.

Trabzon'da oynanan Rusya maçında yenilen, ancak ikinci yarıdaki futboluyla takdir edilen A Milli Takımımız, İsveç karşısında muhteşem bir dönüşe imza atarken, gençlerden kurulu takımı Mehmet Topal'ın ateşlediği ortaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekibin en tecrübeli ismi olarak, maç öncesinde takımı karşısından alan Mehmet, onlara şöyle seslendi:

"Rusya maçının ikinci yarısında yenilmemize rağmen çok iyi oynadık. Herkes bizi konuştu. Bu maçı şöyle düşünün... İnsanlar bizim galibiyetimizle her şeye yeniden başlayacağımızı çok iyi biliyor ve güveniyorlar. İyi top oynamamızda inanılmaz destek görüyoruz. İsveç maçını kazanırsak bundan sonra da devamının geleceğini herkes görecek. Bizden önce milli takım vardı, bizden sonra da olacak. Biz bu bayrağı en yüksek yerde dalgalandırmak zorundayız. Haydi kardeşlerim çıkın, Türk'ün gücünü herkese gösterin."

'Sahip çıkmalıyız'

Mehmet Topal'ın bu şekilde motive ettiği gençler de, iki farklı geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Maçtan sonra da karşılaşmayı anlatan Kaptan Mehmet, "Takım halinde maça çok iyi başladık, pozisyonlar da bulduk ama gol atamadık. Kalemize gelen iki uzun toptan şansız goller yedik. Hocamız da hep söylüyor, böyle basit gollere önlem almamız gerekiyor. Böyle goller yemek bize yakışmıyor. Arkamızdan gelen çok iyi bir jenerasyon var. Ama bu gençlere hem zaman vermek hem de sabır göstermek gerek. Ülke olarak bu gençlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bizi uzun yıllar taşıyan milli takımımızın omurgası mevcut" yorumunu yaptı.

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