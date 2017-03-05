Mehmet Topaldan maç sonu büyük itiraf!

Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı sonrası tartışma konusu olan Mehmet Topal'dan açıklama gecikmedi: "Top elime çarptı. Ben topu elimle kontrol etmedim. Ama hakem olsam bu golü vermezdim."

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Osmanlıspor'u 90+1. dakikada Mehmet Topal'ın golü ile yendi.

Maç sonu Osmanlıspor cephesi Topal'ın topu eliyle kontrol ettiğini söyleyip maçın hakemi Alper Ulusoy'a uzun süre itiraz etmişlerdi. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay da maç sonu açıklamalarında sitem dolu açıklamalarda bulunmuştu.

Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan gecenin adamı Mehmet Topal, o pozisyonla ilgili olarak, " Top elime çarptı. Ben topu elimle kontrol etmedim. Maçın adrenali ile ilgili farkına varmadım ve hakeme söylemedim. Aynı pozisyon kardeşim Atınç'ın başına geldi dün akşam. Kimse orada niye söylemedin diye itiraz etmedi" cevabını verdi.

Bir basın mensubunun Topal'a, "Hakem olsan ne karar verirdin" sorusuna ise tecrübeli futbolcu, "Hakem olsam, golü vermezdim." ifadeleriyle yanıtladı.