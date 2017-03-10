Mehmet Topala Antalyada büyük şok!

Fenerbahçe kafilesi, Alanyaspor maçı öncesi kamp yaptığı otelde kısa süreli bir tatsızlık yaşadı. Bir şahısın, Mehmet Topal'a sözlü olarak sataşmasının ardından ortam gerildi.

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi Sarı-Lacivertli ekip, kamp yaptığı otelde tatsız bir ortamla karşılaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Alanya'ya uçamayan ve Antalya'ya inmek zorunda kalan kafile, yorucu bir yolculuğun ardından Alanya'ya geçerken, otelin girişinde tatsızlık yaşadı.

Futbolcuların lobiden giriş yaptığı anda bir şahıs Mehmet Topal'a hitaben, "Topal elle attın golü!" diye seslendi. Bunun üzerine milli futbolcu şahsa yöneldi. Aynı anda şahsın cep telefonu ile görüntü aldığı görüldü. Topal ile sözlü sataşmada bulunan şahıs arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı. Sonrasında kulüp görevlileri duruma müdahale ederek Mehmet Topal'ı sakinleştirdi.

Sözlü sataşmada bulunan taraftar ise otel dışına çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'nin geçen hafta Osmanlıspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın tek golünü Mehmet Topal atmış ve gol hafta boyunca tartışılmıştı.

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