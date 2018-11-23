Mehmet Topal ilaç gibi gelecek

Jailson cezalı, Isla sağ beke geçecek, Mehmet Ekici hazır değil... Orta sahada ciddi bir sıkıntı yaşandığı dönemde sahalara dönen Mehmet Topal, Koeman’a rahat bir nefes aldırdı.

Mehmet Topal, 11 Ekim’de kasığındaki fıtık nedeniyle operasyon geçirdi. Tecrübeli oyuncu, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra Alanyaspor maçının son bölümünde şans bularak sahalara geri döndü. Ardından milli takıma çağrılan kaptan, dün Fenerbahçe’ye geri döndü.

Koeman ile bir görüşme yapan Mehmet Topal, “Tamamen hazır durumdayım. Görev verirseniz, ilk 11’de oynayıp 90 dakika sahada kalabilirim” dedi. Jailson’un cezalı, Mehmet Ekici’nin ise hazır olmadığı dönemde Mehmet Topal’ın tam anlamıyla geri dönmesi, Hollandalı teknik adama rahat bir nefes aldırdı. Koeman, öğrencisine Trabzon’da 11’de sahaya çıkacağını söyledi. Orta sahada Mehmet Topal’ın yanında Eljif Elmas görev yapacak. Alanya karşısında orta sahada oynayan İsla, Şener’in sakatlığı nedeniyle Trabzon’da sağ beke geçecek.

Slimani gol çalıştı

Fenerbahçe’nin suskun forveti İslam Slimani, Cezayir Milli Takımı’nın 4-1 kazandığı Togo maçında yedek bekledi. Tecrübeli oyuncu, milli takımda süre almadan Sarı-Lacivertliler’e geri döndü. Valbuena’ya ikinci baharını yaşatan Koeman, Cezayirli yıldızı kazanmak için de kollarını sıvadı. Başarılı teknik adam, Slimani’ye dün özel idman yaptırdı. Deneyimli futbolcu, bol bol gol vuruşu çalışması gerçekleştirdi. İslam Slimani, ligde sadece Kayseri maçında fileleri havalandırırken, Avrupa Ligi’nde ise sadece Trnava maçında ağları sarsabildi.