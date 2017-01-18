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Mehmet Ekici'ye 4 yıllık imza!

Sarı lacivertliler için Sosa geçici çözüm olacak. Yönetim, Trabzonspor'un şu anda satmaya yanaşmadığı Mehmet Ekici ile sezon sonunda 4 yıllık sözleşme imzalayarak 10 numarayı kendisine verecek.

Mehmet Ekiciye 4 yıllık imza!

Fenerbahçe Yönetimi’nin 10 numara için ilk tercihi Mehmet Ekici’ydi. Ancak Trabzonspor ile orta yol bir türlü bulunamadı. Son yapılan 2 milyon Euro’luk teklif de kabul edilmeyince, Sarı-Lacivertliler Jose Sosa’ya yöneldi.

Ancak Arjantinli isim geçici bir çözüm olacak. Yönetim, Ekici’den vazgeçmiş değil. Milli oyuncu, Trabzonspor’un kendisini başka takımlara yollama çabaları sonrası, “Gerekirse U21’de idmana çıkarım, kadro dışı kalırım ama Fenerbahçe’den başka takımda oynamam. Onlara söz verdim” diyerek son noktayı koymuştu.

Trabzonspor da bunun üzene Mehmet Ekici’yi U21 takımına göndermişti. Fenerbahçe Yönetimi, Bordo-Mavili ekip ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu ile haziran ayında bir kez daha masaya oturacak. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzalanması planlanıyor.

Yani Fenerbahçe ile Ekici’nin buluşması 6 ay rötarlı gerçekleşecek. Sarı-Lacivertliler’de 2017-18’den itibaren 10 numaralı formanın yeni sahibi Mehmet Ekici olacak.

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