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Mehmet Ekici'nin açıklamalarına büyük tepki

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ekicinin açıklamalarına büyük tepki

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede 8 hafta sonra ilk 11'de görev bulan Mehmet Ekici, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Mehmet Ekici, "Gönül isterdi ki 3 puan alalım. Maalesef olmadı. Geçen haftaya bakarak iyi oynadık. Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve önümüzdeki hafta 3 puana ulaşacağız." dedi.

Önemli bir sakatlığı olmadığını kaydeden Ekici, "Sakatlanmadım ama uzun zaman oynamadığım için kramp girdi. Oynadıkça vücut da o seviyeye ulaşacak inşallah" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN'DEN TEPKİ

Dilmen, Ekici'nin yaptığı bu açıklamalara tepki gösterirken, "Bu kulübün adı Fenerbahçe. Bunu söylemeye hakkı yok. Ali Koç bunu öğretecek" değerlendirmesini yaptı.

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Stat, Ersun Yanal tezahüratlarıyla inledi

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Kadıköy'de Aziz Yıldırım sesleri

Penaltı canavarı Harun Tekin

Penaltı canavarı Harun Tekin


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Mehmet Ekicinin açıklamalarına büyük tepki

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Penaltı canavarı Harun Tekin

Penaltı canavarı Harun Tekin

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