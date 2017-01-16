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Trabzonspor Yönetimi, "Fenerbahçe'den başka yerde oynamam" diyen Mehmet Ekici'yi sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı.

Mehmet Ekici için karar verildi!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici'nin transfer konusunda yaptyığı açıklamada, "Fenerbahçe'den başka yerde oynamam" sözleri sonrası, Trabzonspor Yönetimi Ekici'yi sezon sonuna kadar kadro dışı bırakma kararı aldı.

Alınan karar öncesi konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Mehmet Ekici konusunun Trabzonspor'a zarar verdiğini söyleyerek, “Mehmet Ekici’nin kafası başka yerde. Bu konuda bir karar vermeli. Şu andaki süreç ve tablo Trabzonspor'a zarar veriyor. Kulübümüzden Mehmet Ekici gibi çok oyuncular geldi geçti. Bu tabloda camialar arasında yeni bir tartışma açmaya da gerek yok. Buna Mehmet Ekici’nin hakkı da yok. Gerekirse kadro dışı veya yedek bırakırız. Trabzonspor yönetimi bu kararlılıktadır” ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Kulübü de resmi  olarak internet sitesinden kararı açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Ekici teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda kendisi için oluşturulan yeni antrenman programı dahilinde bireysel çalışmalar gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız""

Mehmet Ekici görüntü alınmasını istemedi

Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin kulübün alt yapı tesislerinde alt yapı hocalarından biriyle birlikte çalıştığı öğrenildi. Kulüpten ve kendisinden başka kimse ne zaman çalışacağını bilmemesine rağmen antrenman sahasının yakınına gelen yerel basından bir foto muhabiri gizlice fotoğraflarını çekti. O da "İzinsiz niye çekiyorsun" diye veryansın etti. Bu gelişme sonrası muhabirin olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.

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