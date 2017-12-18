Mehmet Demirkoldan Fatih Terim açıklaması

Mehmet Demirkol, NTV Spor haber bültenine telefonla bağlanarak Igor Tudor'un gönderilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Mehmet Demirkol'un açıklamalarının tamamı;

"An itibariyle liderin az gerisinde. Yarıştan kopmuş değil. Bu ayrılık güçlü bir figür olmadığından yaşandı. Yönetim Tudor'dan daha güçsüz bir figür durumunda. Oyuncular arasında da böyle bir figür yok. Tudor şampiyon olsa bile Fatih Terim konuşulurdu. Terim boşta olduğu sürece bu iş kolay değil. Hiç olmadığı kadar konsensus var. Bekleyişimiz çok yönlü. Terim'i isteyen var, istemeyen var. Seçim var.

Fatih hocanın bu görev için kapıda beklediğini sanmıyorum. Çok önemli bir figür Fatih Terim. 3. dönemde çok ciddi rakipler yoktu ligde. Çok eli güçlü olarak bu takımın başına gelemeyebilir. Ben emin değilim. Şuan Terim dışında kimse taraftarı tatmin etmez. Çok sert bir tavır var bu konuda. Mevzu burada Tudor'un gitmesi değil, Fatih Terim'in gelmesi. Ancak bu karardan sonra ne olacak çok bilinmiyor.

Kadronun da söylendiği kadar iyi olduğu kanaatinde değilim. Ön alan baskısı ile çözüm üretmekte zorlanıyorlar. Özellikle Mariano yokken. Takımın başka oyunlar da oynayabilecek bir yapıya kavuşması lazım. Çok yüksek paralarla transferler yapıldı. Bir şekilde yolunu bulurlar mali sorunların. Tudor gitti başka sorunları da göreceğiz.

Terim'in yaratacağı güven bile bir kaç puan potansiyelinin ötesine geçirir. Çok önemli bir figür, artıları çok fazla. Fatih hoca için mutlak kadro takviyesi gerekir. Bu kadroyla da şampiyon olunabilir ama rakiplerin kadrosu da çok iyi."