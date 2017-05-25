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Mehmet Demirkol: "Zlatan Ibrahimovic gelebilir, başkan söz verdi"

Mehmet Demirkol, spor gündemini değerlendirdi. Demirkol, futbol federasyonunu yönetenlerden, Galatasaray'ın forma tanıtımı ve altyapı sorununa değindi.

Mehmet Demirkol: Zlatan Ibrahimovic gelebilir, başkan söz verdi

Mehmet Demirkol, Ntvspor'da yayınlanan 'Spor Servisi' adlı programda, gündemi değerlendirdi.

İşte Demirkol'un yorumları:

Eski okullarda basketbolcular iyi eğitimli sporcular olurlardı. Bir dönem basketboldan gelenler futbola da el atmışlardı. Beden Eğitimi'nde okuyanların çoğu şu anda polis oluyorlar. Olsunlar, ihtiyaç varsa, ama sporculara da ihtiyaç var. Müteahhit sporun ne olduğunu bilmez. Yarışmacılığı bilmez. Müteahhitlikteki yarışçılık ile sporculuktaki yarışçılık farklı şeyler.

"Federasyon başkanı futbolun içinden birisi olsun"

Federasyon başkanı eski futbolcu veya teknik adam olsun. Ama bu işlere kafa patlatan birisi olsun. Rıdvan Dilmen'i işaret etmiyorum. Bu ülkede futbola kafa yoran, elinde bir fikri olan ve bu fikirleri geliştirebilecek bir metodu olan birisi olsun. Enerji şirketinin sahibinin futbolu yönetmede ne işi var. Futbolu, futbol üzerine fikri olan yönetsin. Fatih Terim ve Mustafa Denizli hemen yönetir. Hiç sorun olmaz. Böyle çok insan var. Demirören'den sonraki öyle olmalı. 5 kişi yönetir Türk futbolunu. Full çalışacak ama...

Ülkemizdeki futbolda asıl sorun altyapı değil üstyapı sorunu... Real Madrid, 7 tane altyapı oyuncusunu oynatıyor. Fatih Terim'in yerliye teşvik projesi, Kulüpler Birliği'nin yapılan transferlerde verilen para kadarını fona aktırıp, yerli futbolcu oynatan kulüplere o fondan paraların teşvik olarak verilmesinin reddedilmesiyle ortadan kalktı. Proje var ama bu kararın ardından etkisini yitirdi.

Sneijder'i eleştirdik, 'kötü futbol oynuyor, kilo aldı' dedik ama adamın isteğinde bir sorun var mı? Yok... Mehmet Topal için böyle bir şey diyebilir miyiz?

"Galatasaray'da asıl oyuncu yok!"

Galatasaray'da bir destek stoperi çıkar. Ama oraya asıl bir stoper lazım. Ujfalusi gibi... Selçuk tek başına oynar ama yanına bir Melo lazım. Sneijder'in yanına bir Elmander lazım. Asıl oyuncular gitti, sallanıyor takım.

U17 takımında 3 tane oyuncu var. Onları kullansan yeter. Ozan sanırım genç arkadaşımız. Çok iyi turnuva çıkardı. Onu çıkarmak lazım. Çok ince ayarlarla senin bu çocuğu 23-24 yaşında 25 milyon Euro'ya bir yere satıyor olman lazım. Bunu yapmadan bizim takımlarımızın ayağa kalması mümkün değil. Avrupa'daki toplam borcun yarısı bizim.

"İbrahimovic gelebilir, başkan söz verdi!"

Taraftar transfer ister. Drogba geldiği zaman ben de heyecanlanırım. 'Hayır' da demem. Van Persie'ye ne diyorsun? Ne diyebilirim, 'almayın' mı diyeyim. Yarın Ibrahimovic gelir, hayır diyemezsin. Gelebilir, başkan söz verdi.

Bu nasıl forma tanıtımı? Semih'in üzerindeki forma bana olur. Suratlar sirke satıyor. Burada bir manken olur bir şey olur. Böyle bir sunum mu olur? Bunu eleştirmeden nasıl durabilirim. Galatasaray gibi bir kulüp formasını böyle mi tanıtır?

"Beşiktaş'ta altyapıdan bir yıldız görür müyüz?"

Şenol hocanın bu sene 3 sezonu olacak. Bu sene görür müyüz Beşiktaş altyapısından bir oyuncu? Necip var, Atınç var da yeni star bir oyuncu var mı acaba?

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