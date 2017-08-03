Mehmet Demirkol sahadaki en iyi Fenerbahçeliyi açıkladı

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ile ilgili yorumlar yaptı. Aykut Kocaman idaresindeki yeni Fenerbahçe'yi değerlendiren Demirkol, Mathieu Valbuena'nın performansına işaret etti.

Fenerbahçe - Sturm Graz maçının ilk 45 dakikasının bitiminde NTVSPOR ekranlarında yorum yapan Mehmet Demirkol, Mathieu Valbuena'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Programdaki partneri Nebil Evren'e hitaben, "Müsade edersen Valbuena ile başlayalım" diyen Mehmet Demirkol, şu yorumları yaptı:

"Goldeki pası... Rakibini ekarte edip, baktı ve topla buluşturdu Dirar'ı. E bunlar lazım bizim bize. Topla ilişkisi en iyi oyuncu o. Lens'ten farkı şu. Lens belki bu takımda geçen seneki rolünü alamayabilirdi. Oyuncu kalitesinden bahsetmiyorum."

'Dirar'a kafayı vurdurttu'

"Valbuena mükemmel bir pas verdi. Ona orta denmez. Dirar'a kafayı vurdurttu. Yaptığı hiç basit değil. Mükemmel bir pas verdi."

Mehmet Demirkol bir de uyarıda bulunarak, "Valbuena'yı iyi korumak lazım, Türkiye Ligi'nde sertlik daha da artacak" ifadesini kullandı.