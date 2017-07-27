Mehmet Demirkol Milli Takımın yeni hocasını açıkladı

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevlerinden istifa ettiğini açıklaması üzerine yeni teknik direktör hakkında düşüncelerini aktardı.

NTVSpor canlı yayınında Fatih Terim'in Futbol Direktörlüğü görevini bıraktığını açıklaması üzerine yorumlarda bulunan Demirkol, şöyle konuştu:

"Aslında çok da beklenmedik bir durum değil. Konuşulan bir durumdu bu. Daha önceden de olabilirdi ama bugün oldu. Hayırlısı olsun.

Birkaç kulübü etkileyecek durumlar olacaktır bu istifanın. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı etkileyecek bir zincirleme reaksiyon olacak gibi gözüküyor. Galatasaray yönetiminin yoğun bir baskısı olacaktır.

Dursun Özbek yönetimi için de rahatlatıcı bir hamle olur. Terim de son basın toplantısında Galatasaray'ın altını çizmişti. Galatasaray'ın parası da var. Transfer yapabiliyorlar.

Milli Takım'ın başına kim geçecek. Beşiktaş taraftarını kızdırmak istemem ama yeni teknik direktör Şenol Güneş gibi olacak gözüküyor."