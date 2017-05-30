Mehmet Demirkol: Galatasarayın hocası şampiyon olamazsa...

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında futbol gündemini değerlendirdi.

Mehmet Demirkol'un Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerinden satır başları şu şekilde;

Galatasaray'ın yeni forması, nakaratı olmayan bir şarkı gibi. Sönük bir forma.

Galatasaray lehine verilmeyen penaltı pozisyonu çok net penaltı.

Hakeme bu kadar çok yorum hakkı verilmesi yanlış. Ben hakemlikle hakimliği aynı görmüyorum.

Kusura bakmasın ama Galatasaray'ın hocası şampiyon olamazsa başarısızdır. Fenerbahçe için de bu böyledir. Yoksa Karabük'te devam edersin.

Hem Galatasaray'ın hocası olacaksın hem şampiyon olamadığın için eleştirileri kabul etmeyeceksin.

Galatasaray'ı oyun olarak kıran bir rakip yoksa Galatasaray kazanıyor.

Galatasaray'da kimlerin transfer edileceği değil kimlerin takımda kalacağı önemli. Başkanından yedek oyuncusuna... Bunun kararı verilirse gerisi kolay.

Sneijder oyundan çıktıktan sonra Galatasaray bir şey yapamadı. Bu bir realite.