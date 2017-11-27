Mehmet Demirkol Fenerbahçenin 2 transferini açıkladı

Mehmet Demirkol, Ntvspor'da yayınlanan Spor Servisi programında gündemi değerlendirdi. Fenerbahçe'nin sezon başı da bir orta saha aradığını belirten Demirkol, "Devre arasında bir sol bek bir de 8 numara alacaklar" dedi.

Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe için flaş bir transfer yorumu geldi. Demirkol, Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçındaki oyununda orta sahanın önemli bir yer tuttuğunu ancak ikinci yarıda Mehmet Topal ve Souza'nın geriye çekilmesiyle ileri uçla olan bağlantının kopuğunu belirten Demirkol şunları söyledi:

"Devrede bir 8 numara bir sol bek"

Sezon başı yönetim bir orta saha arıyordu. 8 numara arıyorlardı. Aykut Kocaman ise sol bek istiyordu ama gittiler forvet aldılar. Ara transferde bir sol bek bir de 8 numara alacaklar. Josef de Souza'nın maç sonu açıklamaları bunu gösteriyor.

"Fenerbahçe yönetimi kandırılmış!"

Van Persie geldiği dönem millet benim çocuğun üzerinde Fenerbahçe forması var diye üzerine atlıyordu. Ben bundan memnunum ama yok. Sahada yok. Meğer Fenerbahçe yönetimi kandırılmış. Sakatmış Persie. Senede 6 milyon euroyu sokağa atıyor Fenerbahçe!