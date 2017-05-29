Mehmet Demirkol: Beşiktaşın 20 şampiyonluğu var

Usta yazar Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu değerlendirdi.

NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, yayınlanan 'Spor Servisi' adlı programda Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ve spor gündemini değerlendirdi.

İşte Demirkol'un değerlendirmeleri:

Aritmetik olarak yanlış bir hesaplama. Şeref Bey'in, Baba Hakkı'nın hakkını boşa saymak kimsenin hakkı değildir. Beşiktaş'ın o yüzden 20 şampiyonluğu var. 1906'da mı başladı öyle bir şeydi sanırım.

Türk futbolunun efsanelerinin şampiyonluk haklarının verilmesi gerekir. Yıldız işi üzerinden konuşulacaksa Cenk Koray'ı da anmak lazım. Hatırlıyorum ben 2. yıldızı almak için başvurdular. Federasyon 1957'de kurulduğu için 55 ve 56 senesindeki Beşiktaş'ın şampiyonluğunu saymadılar. Beşiktaş da UEFA'ya başvurdu, 'bizim kayıtlarımızda şampiyonsunuz' dediler. Federasyon sonra 'Aa evet siz şampiyonmuşunuz' diyerek onları da saydı.

5 senelik plan yapılamaz zaten. Beşiktaş buna göre gurbetçi transferi yaptı. Sonra yine değişti kural yabancı transferi serbest kaldı. Ama Beşiktaş itiraz etmedi ve yine de şampiyon oldu. Ve bu sırada efsane bir şekilde stadı da yaptı. Bütün planını yerli oyuncuya göre ayarlayan bir takım tek yerli ile sahaya çıkıyor.

Plan programla değil, esnek davranarak şampiyon oldu. Gelecek sezonun da 1 numaralı favorisi Beşiktaş. Ancak Şenol Güneş kalırsa. İddiam şu; Galatasaray'ın kadrosunu Beşiktaş'a verin, Beşiktaş'ın kadrosunu da Galatasaray'a verin, Beşiktaş'ın kadrosu 5. olur.

Talisca kalmak istiyor belli. Aboubakar'ın maaşı herkesi etkiledi. 'Ben de işimi yapıyorum neden o kadar almıyorum' derler. Şenol Güneş'e sorsan '10 numara istiyor musun' diye 'İsterim' der. Çünkü; Talisca 10 numara değil. Talisca artı 10 numara... Talisca süper bir destek forvet. Ama onu da oynatan sadece Şenol Güneş olabilirdi o da oldu.

Şenol hoca oyunu tamamen değiştirdi. Yönetim önüne bir şey verdi, 'bundan 5 çeşit yemek yap' dedi. Bunun nerede patlıcanı, biberi, vitamini... Yok. Şenol hoca bundan yemek yaptı.

Bazı yöneticilerinden, teknik heyetine, bu kadar düşmek için uğraşan bir takım daha görmedim. Çok enteresan. Bursa'yı şaşkınlıkla izliyorum.

Emenike Fenerbahçe'ye kaç kez transfer oldu? 3 defa... 3 defa eğer böyle bir oyuncuyu transfer ediyorsanız sorun oyuncuda değil.

Beşiktaş kendisini sabote etmediği sürece önümüzdeki 5 yıla aradan sıyrılır gider. Çünkü Fenerbahçe ve Galatasaray, şımarık kardeşler, kendilerini sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

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