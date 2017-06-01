Mehmet Demirkol: "Aykut Kocaman Fenerbahçe ile..."

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında futbol gündemini değerlendirdi.

İşte Mehmet Demirkol'un futbol gündemi değerlendirmelerinden satır başları;

Konyaspor da Başakşehir de kupayı çok istiyordu o yüzden gereğinden fazla taktik maçı oldu. Bu yüzden sıkıcı bir maç oldu.

Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı daha fazlasını vaadediyor. Türk futbolunu düşünen iki teknik direktör.

Kimse futbolla ilgilenemedi tribün olaylarından dolayı. Oradaki seyircinin %99.99'u oruçludur ama ağıza alınmayacak küfürler vs anlam veremiyorum.

Daha eğlenceli daha futbol konuşulmasını isterdim. Beni cezbetmedi. Konyaspor'u kutluyorum.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den biri Temmuz'un ortasında ilk maçına çıkacak. Neredeyse haftaya idmana çıkacaklar.

Aykut Kocaman ile Fenerbahçe anlaştı deniliyor, büyük ihtimal de son anda bir şey olmazsa gerçekleşecektir ama belli de olmaz.

Aykut Kocaman, 3 Temmuz sürecinde sadece teknik direktörlük yapmadı. Başkanlıktan bile fazlasını yaptı.

Enes Ünal, Bursaspor'dan Manchester City'ye 3 milyon euroya gidiyor. Manchester City'den Villareal'e 14 milyon euroya gidiyor. Biz buradan bu fiyata satamıyoruz. Bu vitrinimizi parlatmamız lazım.

Enes Ünal kendini çok geliştirdi. La Liga tam ona göre bir lig.

Manchester City gereğinden fazla oyuncu alıp kullanmadığı zaman satıyor. Bu Enes konusu dışında bir konu. Çok para dönüyor.

EuroLeague ile eleştirilerde bulunmanın bir manası olmalı. Senin ülkenin bir takımı şampiyon olmuş. "EuroLeague'e katılmak aptallıktır, hırsızlık" demenin mantığı olmalı. Fikret Orman'ın söylemi çok ilginç. Şenol hoca Odradovic'i tebrik ettiği açıklayarak beni rahatlattı.

Fikret Orman, ramazanda şampiyonluk kutlanmaz derken anlamsızca Fenerbahçe'ye saldırmaktan bahsediyor herhalde.