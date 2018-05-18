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Canlı yayında ayrılığı açıkladı

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Ryan Donk'ta son dakika

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Kartal'a golcü sol kanat

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Ben Yedder bombası

Ben Yedder bombası

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Buffon ayrılığı açıkladı

Buffon ayrılığı açıkladı

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Jeremain Lens'e talip var

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Elano bombası! Geri dönüyor

Elano bombası! Geri dönüyor

Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Brezilyalı yıldız Elano Süper Lig'e geri dönüyor.
Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Sosa'dan Beşiktaş'a: Beni alın

Trabzonspor'da mutsuz olan Arjantinli yıldız Sosa, eski takımı Beşiktaş'a haber gönderdi.

Mehmet Demirkol Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı

Mehmet Demirkol, Başakşehirli Arda Turan`ın aldığı cezanın ardından tecrübeli ismin yeni adresini açıkladı.

Mehmet Demirkol Arda Turanın yeni adresini açıkladı

Demirkol'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Galatasaray'da başkanlık yarışı ve Fatih Terim değerlendirmesi

"Başkanlık yarışında çok değişik sürprizli bir sonuç çıkabilir. Hemen hemen girdiği finalleri kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray iyi bir takım, Fatih Terim çok iyi bir final hocası. 9 tam sezonda 7 şampiyonluk olacak. İnanılmaz bir şey yani Ferguson'da bile yüzde bu kadar yüksek değildir.

Fenerbahçe'nin Denizli maçından önce kimsenin aklına gelmemişti. Sonra da iki defa oldu. Travmaya da yol açar. Olur mu? Bilmiyorum.

22 yıl bir yerde mümkün değil duramaz. Elektriği ve kavgayı seviyor. Hocaya 2000 yılında 'Git' diyen mi oldu? Milli Takım için 'Git' diyen mi vardı? Ünal Aysal ile anlaşamıyordu ama Fatih Terim istemese gider miydi? Onun heyecana ihtiyacı var."

Fenerbahçe değerlendirmesi

"Fenerbahçe'nin orta sahasını tamamen değiştirmesi lazım. Savunma göbeğini de değişirmesi lazım. Fenerbahçe'nin birçok şeyi resetlemesi lazım futbol açısından. Aziz Yıldırım sıradan, vasat bir dönem geçirdi. Son dönemde seçim ile uğraşıyorlar. Zihinsel olarak eski pırıltılı günlere dönmesi lazım. 'Taraftar neden gelmedi?' Araştır ve öğren. Fenerbahçe taraftarının neden gelmediğini araştırmak lazım. Yenilenmeye ihtiyaç var. Herkes bir şey yapmaya çalıştı ama artık değişiklik zamanı. Karar da kongrenin. Ben de karışmam."

"Bu ceza uluslararası. 4 maçı aştığı zaman ceza, gittiği ülke FIFA'ya soruyor. 'Bu cezanın sizdeki karşılığı nedir?" diye. Onlar bu cezayı düşürebilme yetkisine sahip. Yazın nerede lig var..."

"Arda, İsveç'e transfer olacak. Orada 16 maçı eritecek. Cezasını çekip, gelecek."

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