Mehmet Demirkol Arda Turanın yeni adresini açıkladı

Mehmet Demirkol, Başakşehirli Arda Turan`ın aldığı cezanın ardından tecrübeli ismin yeni adresini açıkladı.

Demirkol'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Galatasaray'da başkanlık yarışı ve Fatih Terim değerlendirmesi

"Başkanlık yarışında çok değişik sürprizli bir sonuç çıkabilir. Hemen hemen girdiği finalleri kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray iyi bir takım, Fatih Terim çok iyi bir final hocası. 9 tam sezonda 7 şampiyonluk olacak. İnanılmaz bir şey yani Ferguson'da bile yüzde bu kadar yüksek değildir.

Fenerbahçe'nin Denizli maçından önce kimsenin aklına gelmemişti. Sonra da iki defa oldu. Travmaya da yol açar. Olur mu? Bilmiyorum.

22 yıl bir yerde mümkün değil duramaz. Elektriği ve kavgayı seviyor. Hocaya 2000 yılında 'Git' diyen mi oldu? Milli Takım için 'Git' diyen mi vardı? Ünal Aysal ile anlaşamıyordu ama Fatih Terim istemese gider miydi? Onun heyecana ihtiyacı var."

Fenerbahçe değerlendirmesi

"Fenerbahçe'nin orta sahasını tamamen değiştirmesi lazım. Savunma göbeğini de değişirmesi lazım. Fenerbahçe'nin birçok şeyi resetlemesi lazım futbol açısından. Aziz Yıldırım sıradan, vasat bir dönem geçirdi. Son dönemde seçim ile uğraşıyorlar. Zihinsel olarak eski pırıltılı günlere dönmesi lazım. 'Taraftar neden gelmedi?' Araştır ve öğren. Fenerbahçe taraftarının neden gelmediğini araştırmak lazım. Yenilenmeye ihtiyaç var. Herkes bir şey yapmaya çalıştı ama artık değişiklik zamanı. Karar da kongrenin. Ben de karışmam."

"Bu ceza uluslararası. 4 maçı aştığı zaman ceza, gittiği ülke FIFA'ya soruyor. 'Bu cezanın sizdeki karşılığı nedir?" diye. Onlar bu cezayı düşürebilme yetkisine sahip. Yazın nerede lig var..."

"Arda, İsveç'e transfer olacak. Orada 16 maçı eritecek. Cezasını çekip, gelecek."