Mehmet Demirkol Arda Turana ateş püskürdü!

Mehmet Demirkol, spor gündemini değerlendirdi. Arda Turan'ın, gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasını sert bir şekilde yorumladı.

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan 'Spor Servisi' adlı programda gündemi değerlendirdi. Usta yazar, milli takım uçağında yaşanan skandalı da yorumladı.

İşte Demirkol'un yorumları:

ARDA TURAN OLAYI!

Bazı gazeteci büyüklerimiz EURO 2016'da Fatih Terim'le Arda Turan için soru sormadılar 'Onlar baba oğul gibiler, aralarından hallederler' dediler. Ne oldu? Her hafta röportaj yaptığın Bilal Meşe'ye Arda Turan saldırdı, ne oldu Şansal Büyüka? Ama bunların nedenleri de 'Aman olur böyle şeyler' diyenler. Sonunda ne oldu, duayen gazetecinin boğazına sarıldılar.

Arda sen oturan gazeteci Bilal Meşe'ye nasıl saldırırsın? Nasıl yaparsın bunu? En son beklediğim kişi Arda Turan. Ben yaparım o yapmaz. Hayatta beklediğim en son kişi... Bir de Galatasaray formalı bir fotoğraf paylaştı, niye Galatasaraylılar'dan destek almak için. Herkes baktı, Bilal Meşe'nin, Arda'nın ailesine hakaret ettiği falan bir şey bulamadık. Bilal ağabeyin bu işin peşini bırakmaması lazım. Bu mesleğin duayeni. Bütün genç muhabirlere örnek olacak. Bu işin peşini bırakmaması lazım.

Ben EURO 2016'da sordum, neyiniz var diye. Hiç cevap vermediler. Soru sordum, 'Siz daha iyi bilirsiniz' dediler.

Arda, Bilal Meşe'ye saldırmadı aslında orada... Yıldırım Demirören ve Fatih Terim'e yaptı onu. Şu an kadro dışı kalması gerekiyor. Otele bile girmemesi gerekiyordu. Bir daha milli takıma çağrılamaz. Volkan Demirel çağrılmadı bir daha kendisine küfür edildiği için. Volkan Babacan, gazeteciye saldırdı, yine çağrıldı milli takıma. Arda Turan, Bilal Meşe aracılığıyla Yıldırım Demirören'e bu küfürleri etmiştir. Çok şaşırdım, ben yaparım, Arda Turan yapmaz diye düşünüyordum. Bilal ağabeyin bunun peşini bırakmaması lazım.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ

Hayırlı olsun. Mehmet Ekici standartın üstünde bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarı için çok önemli bir isim. Neden, çünkü taraftar, takıma duygusal bağı olan futbolcuları seviyor. 'Gerekirse Fenerbahçe için 6 ay oynamam' dedi. Üst üste 5 frikik golü atabilen bir futbolcu...

Nabil Dirar, konsantre ve sağlıklı ise Türkiye'de çok iş yapabilecek bir futbolcu...

Bahsedilen oyunculara bakınca Aykut Kocaman, daha tempolu bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Ozan Tufan'ın kiralanması çok mantıklı. İspanya'da biraz çevresine dikkat edip, yediğini içtiğine bakarsa, iyi bir dönüş sağlayabilir. Ozan çok özel bir futbolcu. Uluslararası bir menajeri var. Düşüncesine bir format atmak lazım. Bu düşünce tarzıyla olmaz.

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