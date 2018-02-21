Mehmet Demirkol: "5-0 çok da kötü bir sonuç değil"

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol Bayern Münih-Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

Mehmet Demirkol'un açıklamalarından satırbaşları:

"Ejderha ile savaş benzetmesi yapıyordum, tek kolla savaş oldu. Beşiktaşlı futbsolcular da bizim gibi seyrettiler maçı. Maçta ben Bayern kırmızı görse maç biraz daha denk mi olur diye düşünürken tam tersi oldu."

"Caner ve Atiba korkunç hatalar yaptı. Sıfır hata ile oynamak gerekirken böyle cidde hatalar yapmamak lazım."

"Şenol hoca hakkında da birkaç laf etmek lazım. Şenol hoca savunma göbeği neden bu kadar çok oynuyor anlamıyorum. Medel geriye gidiyor, sonra Tosic giriyor.''

2. maçtan bir galibiyet beklemeliyiz, Beşiktaş her maça kazanmak için çıkar. Tur tabii ki çok zor ama 1-0 da olsa beklediğim bir galibiyet.

Bayern Münih hiç durmayan bir takım. Öyle olunca 5 çok da kötü değilmiş gibi. Hiç oynayamadık yani.

Hoca bir şey anlatmaya çalışıyor. Fabri ve Babel dönüp bakmıyor bile. Üzerine analiz yapılması çok zor bir maç.

Coman çok formda. Çok hızlı bir oyuncu. Bayern daha güçlü bir takım çıkardığını düşünüyorum. Defansif olduğunu düşünmüyorum.

Martinez dışında herkes hücumcu aslında. Sanki Heynckes daha çok bu kupayı istiyor gibi gözüktü bana. Sanki emeklilik ikramiyesi istiyor gibi.

Beşiktaş ne yapmalı biraz okudum herşeyi yapmalı. Neredeyse sıfır hata ile oynamak lazım. Rakibimiz bir makine...''