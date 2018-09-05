Meğer Bafetimbi Gomis 6 milyon Euroya transfer olmamış

Şansal Büyüka, bugünkü yazısında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına giden Bafetimbi Gomis'in transferi ile ilgili önemli bir ayrıntı paylaştı.

"Galatasaray Başkanı ve yönetimi Gomis’i 6 milyon euroya, yani çok ucuza sattığı gerekçesiyle ciddi anlamda eleştiriliyor.

Benim bildiğim Gomis’in içeride de 3 milyon euroya yakın alacağı vardı. O alacağı silip gitti.

9 milyon euroya gitti

Diyebilirsiniz ki “madem böyle, yönetim bunu niye açıklamıyor?” Nasıl açıklasınlar? UEFA’ya, “Futbolculara borcumuz yoktur” diye beyanları var. Sonuçta benim bildiğim Gomis, 6 milyon euroya değil, alacaklarını da silinince 9 milyon euroya gitti."