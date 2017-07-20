Medipol Başakşehirden Galatasaraya gönderme!

Galatasaray – Östersunds maçının ardından Başakşehir kulübü sosyal medyadan Galatasaray'a göndermede bulundu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemede kendisinden kat kat zayıf olan Östersunds'a elendi. Sosyal medya bu haberle çalkanırken sosyal medyayı en etkin kullanan kulüplerin başında gelen Medipol Başakşehir, Twitter'dan Galatasaray'a göndermede bulundu.

Başakşehir Chedjou'nun fotoğrafını paylaşarak, "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık." mesajını yayınladı.