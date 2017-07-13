Medipol Başakşehirden çifte bomba!

Medipol Başakşehir transferde bombaları patlatmaya devam ediyor.

Beşiktaş’la olan sözleşmesini karşılıklı fesheden Gökhan İnler, Başakşehir ile anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun başında Leicester City'den bonservis ödemeden Gökhan İnler'i kadrosuna katmıştı. 2016-17 sezonunda siyah beyazlılarda istediği şansı bulamayan Türk asıllı İsviçreli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek isteyen Gökhan, Medipol Başakşehir’le anlaştı.

MEVLÜT ERDİNÇ DE BAŞAKŞEHİR’DE

Transfer bombalarını bir bir patlatan Başakşehir, Gökhan İnler'in ardından Mevlüt Erdinç'i de transfer etti.

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kuran ve önümüzdeki sezon da zirve yarışı içinde iddialı bir konumda olmak isteyen Başakşehir, transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Elia, Tunay Torun, Chedjou ve Clichy'nin ardından Gökhan İnler'i kadrosuna katan Başakşehir, Mevlüt Erdinç transferinde de mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezon Metz'te kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi bittikten sonra Hannover'a geri dönen Mevlüt, Başakşehir'in teklifini kabul etti. Mili futbolcu, önümüzdeki sezon turuncu-lacivertli forma için mücadele edecek.