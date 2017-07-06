Medipol Başakşehirden Cengiz Ünder açıklaması geldi

Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması geldi
İngiliz devi Manchester City'nin yetkilileri, Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için İstanbul'a geldi. Turuncu-Lacivertli kulüp, 4 saatlik görüşmede henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.
Başakşehir Kulübü, İngiliz yöneticilerle gerçekleştirilen toplantı sonrası resmi internet sitesinden bir bildiri yayınladı.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp yönetim kurulu üyelerimiz ile İngiltere’nin Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder’in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır."
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