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Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması geldi

İngiliz devi Manchester City'nin yetkilileri, Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder için İstanbul'a geldi. Turuncu-Lacivertli kulüp, 4 saatlik görüşmede henüz anlaşmaya varılmadığını açıkladı.

Medipol Başakşehirden Cengiz Ünder açıklaması geldi

Başakşehir Kulübü, İngiliz yöneticilerle gerçekleştirilen toplantı sonrası resmi internet sitesinden bir bildiri yayınladı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp yönetim kurulu üyelerimiz ile İngiltere’nin Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder’in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır."

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