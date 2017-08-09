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Sissoko transferinde flaş gelişme

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İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

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Medipol Başakşehir'den bir transfer daha!

Medipol Başakşehir, Bandırmaspor'da forma giyen Atabey Çiçek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehirden bir transfer daha!

Kadrosuna Elia, Clichy, Gökhan İnler, Kerim Frei, Chedjou ve Manuel da Costa gibi yıldız isimleri katan Medipol Başakşehir, bu seferki hamlesini genç bir oyuncudan yana kullandı.

Lacivert-Turunculu ekip, Bandırmaspor'da forma giyen 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Başakşehir'in resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, Bandırmaspor’dan forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.  Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile birlikte kendisini 5 yıllığına kulübümüze bağlayan imzayı atan genç yetenek, 2017-2018 sezonunda Adana Demirspor Kulübü’nde kiralık olarak forma giyecek.

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