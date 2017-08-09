Medipol Başakşehirden bir transfer daha!

Medipol Başakşehir, Bandırmaspor'da forma giyen Atabey Çiçek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kadrosuna Elia, Clichy, Gökhan İnler, Kerim Frei, Chedjou ve Manuel da Costa gibi yıldız isimleri katan Medipol Başakşehir, bu seferki hamlesini genç bir oyuncudan yana kullandı.

Lacivert-Turunculu ekip, Bandırmaspor'da forma giyen 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Başakşehir'in resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, Bandırmaspor’dan forvet oyuncusu Atabey Çiçek ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile birlikte kendisini 5 yıllığına kulübümüze bağlayan imzayı atan genç yetenek, 2017-2018 sezonunda Adana Demirspor Kulübü’nde kiralık olarak forma giyecek.