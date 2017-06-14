Medipol Başakşehirden bir transfer daha!

Medipol Başakşehir'den bir transfer daha!
Medipol Başakşehir geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Tunay Torun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü transferlerde hızlı davranıyor.
Galatasaray ile sözleşmesi biten Chedjou'yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan turuncu-lacivertli ekip, kanat oyuncusu arayışları sonrası Hollanda Şampiyonu Feyenoord'dan Elia'yı İstanbul'a getirip sözleşme yaptırdı.
Medipol Başakşehir'in son transferi Kasımpaşa'da forma giyen Tunay Torun oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Tunay Torun ile 3 yıllık sözleşme yapıldı.
AVCI'NIN MİLLİ TAKIMDAN ÖĞRENCİSİ
2012 senesinde Herta Berlin forması giyerken Abdullah Avcı tarafından A Milli takıma çağırılmış, Avcı milli takımın başında kaldığı sürece Tunay'ı milli takım kadrosuna davet etmişti.
Tunay Torun geride kalan sezonda Kasımpaşa formasıyla Spor Toto Süper Lig’de 25 maçta 3 gol–6 asistlik performans sergilemişti.
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