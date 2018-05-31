Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

Yeni sezonda zirveye oynamak isteyen Başakşehir, 10 numara pozisyonu için flaş bir hamle yaptı. İstanbul ekibi, Trabzon'un yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği Sosa'yla anlaştı.

Sosa, Başakşehir'e transfer olabilir! Son haftaya kadar şampiyonluk kovalayan Başakşehir, gelecek sezona da damga vurmak için kolları sıvadı.

İlk olarak kaptan Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini bir yıl daha uzatan İstanbul ekibi, transferde ise yine bomba peşinde. Turuncu-Lacivertliler, Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Sosa ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşmaya vardı.

Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bordo-Mavili takımda yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulan bir maliyeti olan Sosa'dan indirim istenmiş, ancak Arjantinli yıldız bunu kabul etmemişti.

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Trabzonspor'un beklediği bonservis bedellerini de bulamaması nedeniyle maliyetinden kurtulmak için Sosa'yı Başakşehir'e kiralamayı kabul ettiği gelen haberler arasında. Tarafların görüşmeleri kısa süre içerisinde resmiyete dökmeleri bekleniyor.

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