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Medipol Başakşehir transfer bombasını patlattı

Sosa, Başakşehir'e transfer olabilir! Son haftaya kadar şampiyonluk kovalayan Başakşehir, gelecek sezona da damga vurmak için kolları sıvadı.

İlk olarak kaptan Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini bir yıl daha uzatan İstanbul ekibi, transferde ise yine bomba peşinde. Turuncu-Lacivertliler, Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Sosa ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşmaya vardı.

Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bordo-Mavili takımda yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulan bir maliyeti olan Sosa'dan indirim istenmiş, ancak Arjantinli yıldız bunu kabul etmemişti.

İŞ BİTMEK ÜZERE

Trabzonspor'un beklediği bonservis bedellerini de bulamaması nedeniyle maliyetinden kurtulmak için Sosa'yı Başakşehir'e kiralamayı kabul ettiği gelen haberler arasında. Tarafların görüşmeleri kısa süre içerisinde resmiyete dökmeleri bekleniyor.

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