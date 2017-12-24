Medipol Başakşehir ilk yarıyı lider tamamladı

Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanırken, şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yendi ve liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devraldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de ilk yarının son haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1'le geçti, liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den aldı. Başakşehir ilk yarıyı da lider tamamlamayı bu 3 puanla garantilemiş oldu.

Bu sezon 11. galibiyetini alarak puanını 36’ya yükselten turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe’nin 3, bir maçı eksik Galatasaray’ın da 4 puan önünde liderliğe yükseldi.

Visca ve Mossoro 2. gollerini attı

Medipol Başakşehir’e, Kasımpaşa karşısında galibiyeti getiren golleri kaydeden Edin Visca ve Marcio Mossoro, bu sezon Süper Lig’deki ikinci gollerini attı. Visca bu sezon ilk golünü, 2. haftada İstanbul’da Atiker Konyaspor ile oynanan karşılaşmada, Mossoro da ev sahibi oldukları mücadelede Teleset Mobilya Akhisarspor’a karşı kaydetmişti.

Tunay Torun eski takımına karşı ilk kez sahada

Medipol Başakşehir’in sezon başında Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Tunay Torun, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı. Karşılaşmaya yedek başlayan Tunay, 76. dakikada Emre Belözoğlu’nun yerine oyuna dahil oldu.

Kasımpaşa 19 puanda kaldı

Sahasında Medipol Başakşehir’e mağlup olan Kasımpaşa, Süper Lig’de ilk yarıyı 19 puanla kapattı. Lacivert-beyazlılar, ilk yarıyı 8 yenilgi, 5 galibiyet ve 4 beraberlik ile tamamladı.

Kaleci Ramazan ile taraftarlar arasında gerginlik

Mücadelenin ilk yarısında Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse ile lacivert-beyazlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Kaleci Ramazan’ın hatalı paslarına tepki gösteren taraftarlara, 29 yaşındaki kaleci de yaptığı el hareketleri ile karşılık verince kısa süreli bir gerginlik çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Popov’un arka direğe ortasına Trezeguet’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu’nun ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mossoro, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Visca’nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

14. dakikada Pavelka’nın savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet’nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

20. dakikada Kerim Frei’ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro’nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse’de kaldı.

26. dakikada Visca ile duvar pası yapan Kerim Frei, topu yeniden ceza sahasında bulunan Visca’ya aktardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Caicara’nın ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor, meşin yuvarlağı yay içerisindeki Emre Belözoğlu’na çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

34. dakikada Popov’un etkili ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Mensah’ın kafa vuruşunda, topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

43. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Mensah’ın kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

48. dakikada Mensah’ın uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’da kaldı.

57. dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Mossoro’nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta savunmada Ben Youssef’e çarpan top kornere çıktı.

70. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Kerim Frei’ın ortasında ceza sahası içinde Mossoro’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

72. dakikada Visca’nın ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Emre Belözoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topun gelişine Kerim Frei’ın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

84. dakikada Ben Youssef’in indirdiği topla altıpas üzerinde buluşan Trezeguet’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’dan döndü. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir’in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER:

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veysel, Sadiku, Pavelka, Mensah, Eduok, Trezeguet, Murillo

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, Gökhan, Emre, Mossoro, Kerim Frei, Visca, Adebayor