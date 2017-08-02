Medipol Başakşehir Club Bruggeu çaresiz bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda 3-3'ün rövanşında Medipol Başakşehir sahasında Club Brugge'ü 2-0 yendi ve üst tura çıktı.

Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu'nda 3-3'lük ilk maçın rövanşında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Belçika ekibi Club Brugge'u konuk etti. Başakşehir, ilk yarıda bulduğu gollerle Brugge'u 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi play-off'una yükselmeye hak kazandı.

ADEBAYOR'DAN 1 GOL, 1 ASİST

Medipol Başakşehir'e tarihi galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi. Maça hızlı başlayan Başakşehir, 7. dakikada Emmanuel Adebayor'un kafa golü ile 1-0 öne geçti. Golde yeni transfer Gael Clichy'nin ortası ise büyük alkış aldı.

Golden sonra da baskısına devam eden Medipol Başakşehir'i rahatlatan gol ise 34. dakikada geldi. İlk golü atan Adebayor'un kazandığı top sonrası Edin Visca, sol ayağıyla düzgün bir şut gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

AVRUPA LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ

İkinci yarıda da rakibini kalesine yaklaştırmayan Medipol Başakşehir, rahat bir oyunun ardından karşılaşmayı 2-0 kazandı ve adını Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdırdı. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off'unda elenmesi halinde bile yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.