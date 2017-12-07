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Medipol Başakşehir Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Braga'yı 2-1'lik skorla devirdi.

Medipol Başakşehir Avrupa Ligine veda etti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, Portekiz temsilcisi Braga'yı kendi sahasında ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan temsilcimiz 10. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci’nin sol kanattan yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Visca, gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Karşılaşamnın 2. yarısında dakikalar 55'i gösterdiğinde Raul Silva'nın attığı golle Braga skoru 1-1 yaptı. Jefferson Nascimento'nun ortası ile arka direkte buluşan Bruno Viana topu kafayla altıpas içerisinde bulunan Raul Silva'ya indirdi. Raul Silva'nın kafa vuruşunda top ağlarımızla buluştu.

77'de Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle karşılaşmada bir kez daha öne geçtik. Bruno Viana'nın Marcio Mossoro'ya ceza sahası içerisinde kayarak yaptığı müdahale sonrasında hakem John Beaton, Medipol Başakşehir lehine penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Emre Belözoğlu, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Matheus Magalhaes'in sağından ağlarla buluşturdu.

Mücadele bu sonuçla sona erdi ve temsilcimiz Başakşehir grupta 8 puan toplayarak 3. oldu. Son dakikaya kadar mücadelesini bırakmayan Başakşehir'in Avrupa macerası sona erdi.

11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Mevlü

Braga: Matheus, Esgaio, Viana, Silva, Jefferson, Horta, Danilo, Vukcevic, Xadas, Sousa, Martins

Medipol Başakşehir’de önemli eksikler

Medipol Başakşehir’de takımın önemli isimlerinden olan ve sakatlıkları bulunan kaleci Volkan Babacan ile Elia’nın yanı sıra riske edilmeyen Adebayor, kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli ekipte uzun süredir sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz da maç kadrosunda bulunmadı.

Bakan Bak da karşılaşmayı takip etti

Medipol Başakşehir ile Braga arasında oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Karşılaşma öncesinde stada gelen Bakan Bak, mücadeleyi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile protokol tribününden izledi.

Müsabakayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da tribünden takip etti.

Kudüs tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv’deki büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı, Medipol Başakşehir-Braga maçı öncesinde protesto edildi.

Turuncu-lacivertli taraftarlar, "Katil İsrail" tezahüratları yaparken, kale arkası tribününde de "We are with you 90 minutes with Quds forever (Seninle 90 dakika, Kudüs ile sonsuza dek birlikteyiz." yazılı pankart açıldı.

Taraftarlar ayrıca, ellerindeki Filistin bayraklarını salladı.

Braga’da 5 değişiklik

Portekiz ekibinde teknik direktör Abel Ferreira, UEFA Avrupa Ligi’nde son oynadıkları Hoffenheim mücadelesinin ilk 11’inde 5 değişikliğe gitti. Portekizli teknik adam, Ricardo Ferreira, Goiano, Teixeira, Fransergio ve Paulinho’nun yerine Bruno Viana, Xadas, Horta, Sousa ve Martins’e ilk 11’de şans verdi. Ferreira, takımını sahaya Matheus, Esgaio, Bruno Viana, Raul Silva, Jefferson, Horta, Danilo, Vukcevic, Xadas, Martins ve Sousa ilk 11’iyle çıkardı.

Taraftarlar fazla ilgi göstermedi

Medipol Başakşehir ile Braga arasında oynanan maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Toplam 17 bin 500 seyirci kapasiteli 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yaklaşık 7 bin turuncu-lacivertli taraftar, tribündeki yerini aldı. Karşılaşmayı yaklaşık 100 Portekizli taraftar da tribünden takip etti.

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