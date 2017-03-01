Medipol Başakşehir avantajı yitirdi!

Beşiktaş şampiyon gibi oynadı!

Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftada Akhisar'ı ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup ederek, hem en yakın rakibiyle puan farkını 4'e çıkardı, hem de haftaya oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.