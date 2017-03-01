Medipol Başakşehir avantajı yitirdi!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu maçın rövanşı 4-5-6 Nisan tarihlerinden birinde Manisa'da oynanacak ve tur atlayan takım yarı finale yükselecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Akhisar Belediyespor gole yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun ara pasıyla Kadir Keleş sol kanatta topla buluştu. Kadir'in penaltı noktasına doğru yerden gönderdiği topa Vaz Te bekletmeden vurdu. Kaleci Volkan Babacan sağına gelen topu kornere çeldi.
25. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Turuncu-lacivertlilerin ceza alanına yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına İrfan Can Kahveci geçti. İrfan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği top, Yalçın Ayhan ve Attamah'tan sekti. Boşta kalan topu Napoleoni, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0
40. dakikada Akhisar Belediyespor etkili geldi. Soner Aydoğdu'nun pasında Medipol Başakşehir kalesini cepheden gören pozisyonda topla buluşan Vaz Te, yaklaşık 25 metreden şutunu çekti. Top, az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
66. dakikada Akhisar Belediyespor beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Caner Osmanpaşa'nın ceza sahasına ortasında Cikalleshi, topu Yalçın Ayhan'dan kurtardı, zor pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın ayaklarına çarparak ceza sahası dışına gitti.
76. dakikada konuk ekip etkili geldi. Soner Aydoğdu'nun ara pasında Muğdat Çelik, kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı. Muğdat'ın şutunda, top yandan auta çıktı.
78. dakikada Akhisar Belediyespor beraberliği yakaladı. Muğdat Çelik'in sağ kanattan altıpas üzerine ortasında Vaz Te, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
81. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçme şansını kullanamadı. Holmen'in ara pasında Napoleoni, ceza sahasında kaleci Lukac ile karşı karşıya kaldı. Napoleoni'nin yerden vuruşunda, kaleci Lukac topu ayaklarıyla önledi. Ceza sahası dışına açılan topa İrfan Can Kahveci vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık, Bahattin Duran, Serkan Olguncan
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Hakan Özmert), Eren Albayrak, Holmen, Attamah, Doka (Dk. 72 Visca), İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder (Dk. 78 Mustafa Pektemek), Napoleoni
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Atiker Konyaspor: Lukac, Caner Osmanpaşa, Adu (Dk. 82 Hasan Ali Adıgüzel), Samardzic, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Soner Aydoğdu, Bokila (Dk. 62 Cikalleshi) (Dk. 71 Muğdat Çelik), Vaz Te
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Goller: Dk. 25 Stefano Napoleoni (Medipol Başakşehir); Dk. 78 Ricardo Vaz Te (Akhisar Belediyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 53 Aykut Çeviker, Dk. 77 Miral Samardzic (Akhisar Belediyespor)
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