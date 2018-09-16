Medipol Başakşehir, Antalyasporu gole boğdu

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 5. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 4-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 5. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde 2. sıradaki Medipol Başakşehir 12 puana yükselirken, 10. sıradaki Antalyaspor ise 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. saniyede gelişen Antalyaspor atağında, Yekta Kurtuluş kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda yaklaşık 30 metreden şutunu çekti. Kaleci Mert Günok üzerine gelen sert şutta topu kornere çeldi.

7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Elia, son çizgiden topu penaltı noktası üzerine çevirdi. İrfan Can Kahveci'nin çektiği şutta, altıpas üzerinde bekleyen Visca topa ayak koydu ve takımını öne geçirdi: 1-0

9. dakikada Antalyaspor etkili geldi. Celustka'nın sağ kanattan yaptığı ortaya altıpas önünde boş pozisyonda Drole kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

46. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Adebayor'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Napoleoni topla buluştu. İtalyan oyuncu sağ çaprazdan sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-0

54. dakikada Antalyaspor etkili geldi. Celustka'nın sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Mevlüt Erdinç ayak koydu, ters köşeye giden topu kaleci Mert çeldi. Boşta kalan topu Mert yatarak kontrol etti.

55. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Cissokho'nun sol kanattan yaptığı ortada Maicon yakın mesafeden kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uyarısıyla bir gol iptal edildi. Medipol Başakşehir'de Napoleoni'nin pasıyla Antalyaspor ceza sahası önünde topla buluşan Visca'nın dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Alper Ulusoy, VAR'dan gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

72. dakikada ev sahibi takım 3. golünü buldu. Sağ kanattan Napoleoni'nin ceza sahasında yerden gönderdiği topu Soner Aydoğdu ıskaladı, boşta kalan topu İrfan Can Kahveci düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 3-0

88. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4'e yükseltti. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Visca, topu Adebayor'a gönderdi. Adebayor, önündeki rakibine rağmen ceza sahasına girmeden yaptığı plase vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 4-0

Mücadele Medipol Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.