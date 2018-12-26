Medel ayrılmak istiyor, yönetim bırakmıyor

Pepe ile vedalaşan Beşiktaş’ta, Gary Medel de ayrılık hesapları yapıyor. Premier Lig ekibi West Ham’ın resmen istediği 31 yaşındaki Şilili futbolcunun, yönetimden izin alarak, İngiltere’ye gitmenin planlarını yaptığı belirlendi.

Siyah-beyazlı yönetim ise 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Medel’i mutlaka kadroda tutmak istiyor. Yöneticilerin, başarılı oyuncuyla yapılan görüşmede, “İstesek senin üzerinden ciddi bir para kazanabiliriz ama biz en zor dönemimizde bile sahada gösterdiğin fedakarlığını unutamayız. Futbolu Beşiktaş formasıyla bırakmanı çok isteriz” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

West Ham Kulübü yöneticileriyle geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir araya gelen siyah-beyazlı yöneticiler, “7 milyon euroluk teklifinize teşekkür ederiz ancak 15 milyon euro bile verseniz bile Medel’i bırakmak istemiyoruz” mesajını iletmişti. Beşiktaş Yönetimi bu doğrultuda deneyimli oyuncunun kalması için elinden gelen her şeyi yapacak.

West Ham Menajeri Manuel Pellegrini’nin çok isteği Medel’i bırakmayı düşünmeyen yöneticiler, yeni yılın ilk günlerinde Şilili futbolcuyla bu durumu konuşacak. Beşiktaş’a geldiğinde fazla kiloları nedeniyle forma giyemeyen fakat hırsı ve çalışkanlığı sayesinde siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezi olan Medel’e şartlara göre yeni bir sözleşme de sunulacak. Liderlik özellikleriyle takımda saygı gören ve maddi problemler nedeniyle pürüz çıkaran oyunculara bile oynanan futbol nedeniyle sert çıkan Gary Medel’in tercihini Beşiktaş’tan yana kullanması durumunda yeni sözleşmeye imza atabileceği bildirildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in jokeri olan Gary Medel’in 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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