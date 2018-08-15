Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Gomis'ten taraftarlara mesaj var

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftara sosyal medyadan mesaj verdi.
Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Galatasaray, transferi için uzun süredir uğraş verdiği Alanyasporlu Emre Akbaba için son teklifini yaptı.
Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Villarreal forması giyen Enes Ünal'ı transfer ediyor.
Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'yle adı yoğun şekilde anılan ancak Arsenal'de beklenen yükselişi gösteremeyen Joel Campbell'dan İtalya sürprizi geldi.
Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

Bursaspor'dan 2. Lig'e transfer oldu

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Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.
Sezon sonunda bırakacağını açıkladı

Sezon sonunda bırakacağını açıkladı

2005 ve 2006 yıllarında Renault ile Formula 1 şampiyonlukları yaşayan McLaren Renault'nun İspanyol pilotu Fernando Alonso sezon sonunda Formula 1'i bırakacağını açıkladı.

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

2015-16 sezonu başında Trabzonspor'a transfer olan ve devre arasında Çin ekibi Hebei China Fortune’nin yolunu tutan Stephane Mbia, geçtiğimiz haftalarda Uzak Doğu temsilcisi ile yollarını ayırmıştı.

Kamerunlu futbolcu, yeni adresini açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon Fransız ekibi Toulouse’da forma giyeceğini duyurdu.

Trabzonspor'da beklenmedik istifa

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Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

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Trabzonsporda beklenmedik istifa

Trabzonspor'da beklenmedik istifa

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