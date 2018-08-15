Mbia yeni takımını bizzat açıkladı
Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
2015-16 sezonu başında Trabzonspor'a transfer olan ve devre arasında Çin ekibi Hebei China Fortune’nin yolunu tutan Stephane Mbia, geçtiğimiz haftalarda Uzak Doğu temsilcisi ile yollarını ayırmıştı.
Kamerunlu futbolcu, yeni adresini açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon Fransız ekibi Toulouse’da forma giyeceğini duyurdu.
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