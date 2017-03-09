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Mascherano itiraf etti: "Evet fauldü"

Şampiyonlar Ligi'nde mucizeye imza atarak Paris Saint Germain'i saf dışı bırakan Barcelona'da Arjantinli stoper Javier Mascherano'dan itiraf geldi.

Mascherano itiraf etti: Evet fauldü

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Paris Saint Germain galibiyeti tüm Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Maç sonu gelen açıklamalar ise karşılaşmanın üzerinden saatler geçmesine rağmen yeni gündem oluyor.

90 dakikayla ilgili yapılan önemli açıklamalardan biri de Barcelona'nın tecrübeli stoperi Javier Mascherano'dan geldi. 32 yaşındaki stoper karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, önemli bir pozisyona değindi.

Fransızlar tepkili

Karşılaşmanın 84. dakikasında Barcelona'nın 3-1 önde olduğu ve PSG'nin büyük bir avantaja sahip olduğu dakikalarda Fransız ekibinin Arjantinli oyuncusu Di Maria ceza sahasında yerde kaldı. Çok büyük bir gol pozisyonu heba olurken, Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin 'Devam' dedi.

Karşılaşma 6-1 bitmesine rağmen Psg'liler bu pozisyonu maç sonu gündeme getirmeye devam ettiler. Hakemin penaltı kararı vermesi durumunda her şeyin çok farklı olacağını belirten Fransızlar, Aytekin'e tepki gösterdi.

"Evet! Fauldü..."

Mascherano maç sonu gazetecilerin soruları üzerine pozisyonu değerlendirdi ve "Evet! Di Maria'yı kaçırdım, daha sonra da ona müdahalede bulundu. Benim hatamdı. Ama bizim PSG'yi elememizin sebebi bu değil" açıklamasını yaptı.

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