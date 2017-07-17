Mascherano bombası!

Lig Radyo'da Haluk Kesim'in sunduğu Ajans Futbol programında Güneş yazarı Şafak Malatya, Beşiktaş'ın gündemine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan devam ettiren Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü yıldız Pepe'yi transfer ederek çok önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar son olarak, Barcelona'dan Javier Mascherano'yu gündemine aldı.

Güneş yazarı Şafak Malatya, "Beşiktaş, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Javier Mascherano'nun menajeri Pinhas ile 14 Temmuz'da İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş, Mascherano'yu kiralık olarak transfer etmek istiyor. Mascherano'nun Barcelona ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor." dile getirdi.