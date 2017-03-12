Mario Mandzukic bombası!

Beşiktaş yönetimi, devre arası görüştüğü Mandzukic için tekrar harekete geçmeyi planlıyor.

Mevcut sezonda gözünü şampiyonluğa ve UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı olmaya diken, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması için harekete geçen Beşiktaş’ta gözler İtalya’ya çevrildi. Siyah beyazlı yönetimin, Juventus’tan sezon sonunda ayrılması beklenen Mario Mandzukic için hamleler gerçekleştireceği konuşulmaya başlandı.

Beşiktaş camiasında uzun bir süredir var olan ‘Mario Gomez’le ikinci bahar’ beklentisi yerini yavaş yavaş ‘Mario Mandzukic beklentisi’ne bırakıyor.

33 MAÇTA 9 GOLE KATKIDA BULUNDU

Kariyerine Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi devleri sığdıran Hırvat golcü, son transferini 2015-16 sezonunda 19 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’den Juventus’a giderek gerçekleştirdi. İtalyan ekibinde beklediğini tam anlamıyla bulamayan Mandzukic, mevcut sezonda 33 maçta 7 gol bulup, 2 de asist yapabildi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa basınında çıkan haberlerde de, Mario Mandzukic’in gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’deki bir takımda forma giyebileceği iddiaları yer aldı.

DEVRE ARASINDA TEMAS KURULMUŞTU

Beşiktaş yönetiminin, Mario Mandzukic konusunda ligin devre arasında görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Umut Güner’in, scout ekibinin raporları doğrultusunda devre arası Juve’nin yıldızı Mandzukic’le alakalı temaslarda bulunduğu, ancak beklenen sonuç alınamayınca transferin o dönem rafa kaldırıldığı kulislerde konuşuluyor.

Şimdi ise Beşiktaş, gelecek sezon oyuncuyu kiralık formülüyle takıma kazandırmak adına daha somut adımlar atmayı planlamaya başladı.

Hürriyet