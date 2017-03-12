Ben Arfa'ya izin çıktı!

Ben Arfa'ya izin çıktı!

Fransız yıldız hatem Ben Arfa'yı sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan PSG, oyuncunun kulüpten ayrılmasına izin verdi. İtalyanlar'ın iki büyük kulübü Roma ve Milan, Ben Arfa'yı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da bir istifa daha!

Galatasaray'da bir istifa daha!

Taraftardan sorumlu yönetici Alper Narman, Antalya’daki olaylar sonrasında eleştirilince görevi bırakmak istedi. Ancak başkan Özbek, Nasuhi Sezgin’den sonra bunun yanlış yorumlanacağını belirtip, Narman’ı kalmaya ikna etti.
Yeni Pogba'ya yakın takip!

Yeni Pogba'ya yakın takip!

Fenerbahçe’de devre arası döneminde boş geçen transfer dönemi sonrası çalışmalar erken başladı.
Simon Deli bombası!

Simon Deli bombası!

Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan ve Süper Lig’de 5. sıraya kadar yükselerek gözünü Avrupa kupalarına çeviren Trabzonspor, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Transfer 40 milyon euroya bitiyor!

Gelecek sezon için güçlü ve Avrupa'yı sallayacak bir kadro kurmayı plânlayan ve Çinli Suning Grubu'nun himayesine giren Inter, ilk bombasını patlatmak üzere.
Grosskreutz'u döven Türk çıktı!

Grosskreutz'u döven Türk çıktı!

Bild Gazetesi, Kevin Grosskreutz'u 28 Şubat'da hastanelik eden kişinin, poliste yaralama ve tehlikeli yaralama suçlarından kaydı olan, 16 yaşında bir Türk olduğunu yazdı.
Cenk Tosun devlerin listesinde!

Cenk Tosun devlerin listesinde!

Avrupa liglerinde en çok gol atan oyuncuya verilen ESM Altın Ayakkabı Ödülü’nde kıyasıya rekabet sürüyor.
Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Osmanlıspor maçını tamamlayamayan Danimarkalı yıldız, bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.

Mario Mandzukic bombası!

Beşiktaş yönetimi, devre arası görüştüğü Mandzukic için tekrar harekete geçmeyi planlıyor.

Mario Mandzukic bombası!

Mevcut sezonda gözünü şampiyonluğa ve UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı olmaya diken, bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanması için harekete geçen Beşiktaş’ta gözler İtalya’ya çevrildi. Siyah beyazlı yönetimin, Juventus’tan sezon sonunda ayrılması beklenen Mario Mandzukic için hamleler gerçekleştireceği konuşulmaya başlandı.

Beşiktaş camiasında uzun bir süredir var olan ‘Mario Gomez’le ikinci bahar’ beklentisi yerini yavaş yavaş ‘Mario Mandzukic beklentisi’ne bırakıyor.

33 MAÇTA 9 GOLE KATKIDA BULUNDU

Kariyerine Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi devleri sığdıran Hırvat golcü, son transferini 2015-16 sezonunda 19 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’den Juventus’a giderek gerçekleştirdi. İtalyan ekibinde beklediğini tam anlamıyla bulamayan Mandzukic, mevcut sezonda 33 maçta 7 gol bulup, 2 de asist yapabildi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa basınında çıkan haberlerde de, Mario Mandzukic’in gelecek sezon Spor Toto Süper Lig’deki bir takımda forma giyebileceği iddiaları yer aldı.

DEVRE ARASINDA TEMAS KURULMUŞTU

Beşiktaş yönetiminin, Mario Mandzukic konusunda ligin devre arasında görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Umut Güner’in, scout ekibinin raporları doğrultusunda devre arası Juve’nin yıldızı Mandzukic’le alakalı temaslarda bulunduğu, ancak beklenen sonuç alınamayınca transferin o dönem rafa kaldırıldığı kulislerde konuşuluyor.

Şimdi ise Beşiktaş, gelecek sezon oyuncuyu kiralık formülüyle takıma kazandırmak adına daha somut adımlar atmayı planlamaya başladı.

Lens'ten flaş açıklama! Beşiktaş...

Lens'ten flaş açıklama! Beşiktaş...

Yunan basınının gündeminde o var!

Yunan basınının gündeminde o var!

Aboubakar gözünü rekora dikti

Aboubakar gözünü rekora dikti


 

Hürriyet

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Mario Mandzukic bombası!

Mario Mandzukic bombası!

Beşiktaş yönetimi, devre arası görüştüğü Mandzukic için tekrar harekete geçmeyi planlıyor.
Lensten flaş açıklama! Beşiktaş...

Lens'ten flaş açıklama! Beşiktaş...

Sarı lacivertli camianın kendisine gösterdiği sevgiden çok etkilendiğini belirten Lens, “Türkiye’de Fenerbahçe’den başka takımda oynamayacağım. Bu camia ile büyük yakınlık kurdum. Rakibine asla gitmem” dedi.
Yunan basınının gündeminde o var!

Yunan basınının gündeminde o var!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Lig son 16 eleme turunda Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kalması Yunan basınında geniş yankı buldu.
Aboubakar gözünü rekora dikti

Aboubakar gözünü rekora dikti

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta takımının golünü atan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla Avrupa’da etkili bir performans sergiledi.
Şenol Güneş: 3-1, 4-1 olabilirdi

Şenol Güneş: "3-1, 4-1 olabilirdi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere biten Olympiakos maçının ardından açıklamalarda bulundu.
UEFAdan şaşırtan hata!

UEFA'dan şaşırtan hata!

Olympiakos - Beşiktaş maçında UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı büyük bir hata yaptı. Vincent Aboubakar'ın attığı golü UEFA farklı bir isimle duyurdu.
Beşiktaş avantajı kaptı: 1-1

Beşiktaş avantajı kaptı: 1-1

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı ve rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.
Karembeudan şaşırtan açıklama: Beşiktaş...

Karembeu'dan şaşırtan açıklama: "Beşiktaş..."

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam karşı karşıya geleceği Olympiakos'tan maç öncesi flaş bir açıklama geldi.
Quaresmanın başına Bellayı saracak!

Quaresma'nın başına Bella'yı saracak!

Olympiakos’un geçici hocası Vasilis Vouzas, Beşiktaş karşısında kadrosunda iki değişiklik yapacak. Ancak, Yunan hoca, bu akşam en önemli görevi agresif sol bek Alberto De la Bella’ya verecek.
Beşiktaşta son dakika! Caner Erkin...

Beşiktaş'ta son dakika! Caner Erkin...

Beşiktaş'ta ağır sakatlığının ardından 5 aydır forma giyemeyen Caner Erkin, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Olympiakos maçının kadrosuna dahil edildi.
Cenk Tosun devlerin listesinde!

Cenk Tosun devlerin listesinde!

Avrupa liglerinde en çok gol atan oyuncuya verilen ESM Altın Ayakkabı Ödülü’nde kıyasıya rekabet sürüyor....
Bomba itiraf: Sizinle final oynamak isterdik

Bomba itiraf: "Sizinle final oynamak isterdik"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'la eşleşmekten memnun olmayan Olympiakoslu yöneticiler, İstanbul'a mesaj gönderdi....
Milosevicte sıcak gelişme

Milosevic'te sıcak gelişme

Beşiktaş’ın sezon başında Almanya’nın Darmstadt takımına kiraladığı Alexander Milosevic, siyah-beyazlı ekibe geri dönmeye hazırlanıyor....
Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Olympiakos maçının kilit adamı Talisca olacak

Kara Kartal’ın Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynayacağı Olympiakos maçında en önemli hücum gücü Anderson Talisca olacak....
Şenol Güneş Quaresma ile görüştü

Şenol Güneş Quaresma ile görüştü

Başarılı çalıştırıcı, Rize maçında oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasının yolunu tutan Quaresma’yla maç sonrasında görüştü....
Adriano: Beşiktaşa geldiğimden beri...

Adriano: "Beşiktaş'a geldiğimden beri..."

Adriano, Barcelona’da geçirdiği başarılı yılların ardından Türkiye’de de güzel bir atmosfer bulduğunu söyledi....