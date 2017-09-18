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Arda Turan'a çirkin hareket!

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg’da, teknik direktör Andries Jonker ile yollar ayrıldı.
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Vida'dan Türkiye itirafı

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Mario Gomez'e kötü haber

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg’da, teknik direktör Andries Jonker ile yollar ayrıldı.

Mario Gomeze kötü haber

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı teknik adam Andries Jonker ile teknik heyetten Uwe Speidel, Fredrik Ljunberg ve Jan van Loon’un görevlerine son verildi.

Kulübün sözcüsü Wolfgang Hotze, kararın kolay alınmadığına işaret ederek, Jonker’e bugüne kadar verdiği hizmetten ötürü teşekkür etti.

Jonker’in gönderilmesine sebep olarak Wolfsburg’un 4 maçta 4 puan almasını gösteren Alman medyası, teknik direktör adayları arasında İsviçreli Rene Weiler’in öne çıktığı haberlerine yer verdi.

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