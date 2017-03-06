Mario Gomezden Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket!

Mario Gomez'den Beşiktaşlıları heyecanlandıran hareket!
Mario Gomez, Beşiktaş'ın instagram hesabından paylaşılan zafer fotoğraflarının neredeyse tamamını beğendi. Bu durum 'dönmek istediği' iddialarını güçlendirdi.
Sezon sonunda geri döneceği konuşulan, hatta Gökhan Töre'nin "Gittiği için pişmandır" dediği Mario Gomez'in Rizespor galibiyeti sonrası siyah-beyazlı takımın fotoğraflarını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Alman golcü, Beşiktaş'ın instagram hesabından paylaşılan zafer fotoğraflarının neredeyse tamamını beğendi. Bu durum 'dönmek istediği' iddialarını güçlendirdi.
Fotomaç
İlk yorumu siz yapın!