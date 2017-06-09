Mario Gomez resmen açıklandı!

Wolfsburg'un Alman yıldızı Mario Gomez'in, 2017-2018 sezonunda da takımda kalacağı duyuruldu. Gomez'in ismi bu transfer döneminde de Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu.

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen Mario Gomez'in, gelecek sezon da takımda kalacağı resmen duyuruldu.

Wolfsburg resmi sitesinden yapılan açıklamada, golcü futbolcunun 201-2018 sezonunda da yeşil-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

Bu sezon 33 maçta 16 gol kaydeden yıldız oyuncu da, Wolfsburg resmi sitesine alınan bu kararla ilgili açıklamalarda bulundu

Mario Gomez'in ismi bu transfer döneminde de Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu.

'Takımıma, kulübüme ve taraftarlara güveniyorum'

''Geride kalan günlerde, kulübümle oturup geleceğimle ilgili kararı vermek için görüşmeler yaptık. Zor bir sezon geçirmemize, hedeflerimizden uzak kalmamıza rağmen, kulübüme, arkadaşlarıma ve taraftarlarıma olan güvenimden bir şey eksilmedi. Gelecek yıl da burada oynamaya karar verdim. Ek olarak, bu kararım, Dünya Kupası'na hazırlanmak için bana çok yardımcı olacak''