Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

Galatasaray’ın İstanbul Riva’daki 1 milyon metrekarelik arsası bugünki Emlak Konut GYO öncülüğünde ihaleye çıktı. İhalede 9 firma teklif verdi.
Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı ortaya çıktı!

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İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!

İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!

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Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

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Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, Mircea Lucescu'ya resmi teklif götürdü.
Bruma'da büyük tehlike!

Bruma'da büyük tehlike!

Sporting ile yapılan sözleşmede, oyuncunun Benfica, Porto ve Braga’ya verilmesi durumunda 30 milyon euroluk cezai madde bulunuyor. Üstelik Bruma, başka bir takıma gitse bile Galatasaray’ın yükümlülüğü 2017-2018 sonuna kadar devam edecek.
Talisca'da son dakika!

Talisca'da son dakika!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca'nın 1 yıl daha Beşiktaş'ta oynayacağını açıklamıştı. Yeni anlaşmanın detayları A Bola'da yayınlandı. Gazete Benfica'nın ve Talisca'nın bu anlaşmadan kâr ettiği yazıldı.
Barcelona'da deprem! Kovuldu!

Barcelona'da deprem! Kovuldu!

Mundo Deportivo, Barcelona Lassa basketbol takımının başantrenörü Georgias Bartzokas'ın görevine son verildiğini bildirdi. Ayrılık sonrası daha önce adı Barcelona ile anılan Ergin Ataman'ın takımın başına geçeceği iddia ediliyor.

Mario Gomez resmen açıklandı!

Wolfsburg'un Alman yıldızı Mario Gomez'in, 2017-2018 sezonunda da takımda kalacağı duyuruldu. Gomez'in ismi bu transfer döneminde de Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu.

Mario Gomez resmen açıklandı!

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen Mario Gomez'in, gelecek sezon da takımda kalacağı resmen duyuruldu.

Wolfsburg resmi sitesinden yapılan açıklamada, golcü futbolcunun 201-2018 sezonunda da yeşil-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

Bu sezon 33 maçta 16 gol kaydeden yıldız oyuncu da, Wolfsburg resmi sitesine alınan bu kararla ilgili açıklamalarda bulundu

Mario Gomez'in ismi bu transfer döneminde de Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu.

'Takımıma, kulübüme ve taraftarlara güveniyorum'

''Geride kalan günlerde, kulübümle oturup geleceğimle ilgili kararı vermek için görüşmeler yaptık. Zor bir sezon geçirmemize, hedeflerimizden uzak kalmamıza rağmen, kulübüme, arkadaşlarıma ve taraftarlarıma olan güvenimden bir şey eksilmedi. Gelecek yıl da burada oynamaya karar verdim. Ek olarak, bu kararım, Dünya Kupası'na hazırlanmak için bana çok yardımcı olacak''

1860 Münih'i küme düşüren Vitor Pereira, Nantes'ın başına geçiyor!

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Mario Gomez resmen açıklandı!

Mario Gomez resmen açıklandı!

Wolfsburg'un Alman yıldızı Mario Gomez'in, 2017-2018 sezonunda da takımda kalacağı duyuruldu. Gomez'in ismi bu transfer döneminde de Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu.
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