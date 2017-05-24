Mario Gomez bombası! Menajeri İstanbula davet edildi

“G.Saray’ın şanına yakışır yıldızlar alacağız” diyen başkan Dursun Özbek, Mario Gomez’in menajeri Uli Ferber’i İstanbul’a davet etti.

Galatasaray transferde yılın sürprizine imza atmaya hazırlanıyor. Golcü araylarından Bafetimbi Gomis ve Alvaro Negredo'da istediğini elde edemeyen sarı-kırmızılı yönetim, dümeni Almanya'ya kırdı ve Wolfsburg'un golcüsü Mario Gomez için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde "Galatasaray'ın şanına, şöhretine yakışan yıldızlar alacağız" diyen başkan Dursun Özbek bu flaş transfer harekatında bizzat devrede.

Özbek ilk olarak, Gomez'in Türkiye haklarını elinde bulunduran Alphan Doğualp'la Florya'da bir araya geldi. Özbek, Doğualp'e, Gomez'in menajeri Uli Ferber'le görüşmek istediğini söyledi. Doğualp aracılığıyla Ferber'i İstanbul'a davet eden Özbek, ilk transfer bombasını erkenden patlatıp eleştirileri azaltmak istiyor. Kümede kalmak için play-out oynayacak olan Wolfsburg düştüğü taktirde 31 yaşındaki Gomez serbest kalacak.

Sezona kötü başlayan Gomez daha sonra açıldı ve ligde 33 maçta 16 gole ulaştı.

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