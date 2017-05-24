İki transfer resmen duyuruldu!

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3 transfer müjdesi birden!

3 transfer müjdesi birden!

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Bu kanatlar Fenerbahçe'yi uçurur!

Bu kanatlar Fenerbahçe'yi uçurur!

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67 milyonluk yıldız Beşiktaş'a!

67 milyonluk yıldız Beşiktaş'a!

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Resmen açıklandı! Advocaat'a kötü haber!

Resmen açıklandı! Advocaat'a kötü haber!

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Loic Remy Süper Lig'e!

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Mario Gomez bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

“G.Saray’ın şanına yakışır yıldızlar alacağız” diyen başkan Dursun Özbek, Mario Gomez’in menajeri Uli Ferber’i İstanbul’a davet etti.

Mario Gomez bombası! Menajeri İstanbula davet edildi

Galatasaray transferde yılın sürprizine imza atmaya hazırlanıyor. Golcü araylarından Bafetimbi Gomis ve Alvaro Negredo'da istediğini elde edemeyen sarı-kırmızılı yönetim, dümeni Almanya'ya kırdı ve Wolfsburg'un golcüsü Mario Gomez için kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde "Galatasaray'ın şanına, şöhretine yakışan yıldızlar alacağız" diyen başkan Dursun Özbek bu flaş transfer harekatında bizzat devrede.

Özbek ilk olarak, Gomez'in Türkiye haklarını elinde bulunduran Alphan Doğualp'la Florya'da bir araya geldi. Özbek, Doğualp'e, Gomez'in menajeri Uli Ferber'le görüşmek istediğini söyledi. Doğualp aracılığıyla Ferber'i İstanbul'a davet eden Özbek, ilk transfer bombasını erkenden patlatıp eleştirileri azaltmak istiyor. Kümede kalmak için play-out oynayacak olan Wolfsburg düştüğü taktirde 31 yaşındaki Gomez serbest kalacak.

Sezona kötü başlayan Gomez daha sonra açıldı ve ligde 33 maçta 16 gole ulaştı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Fernando Muslera...

Galatasaray'ı yıkan haber! Fernando Muslera...

Igor Tudor:

Igor Tudor: "Bafetimbi Gomis geldi bile"

Sabri Sarıoğlu'nda flaş gelişme!

Sabri Sarıoğlu'nda flaş gelişme!


 

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Galatasarayı yıkan haber! Fernando Muslera...

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Mario Gomez bombası! Menajeri İstanbula davet edildi

Mario Gomez bombası! Menajeri İstanbul'a davet edildi

“G.Saray’ın şanına yakışır yıldızlar alacağız” diyen başkan Dursun Özbek, Mario Gomez’in menajeri Uli Ferber’i İstanbul’a davet etti.
Igor Tudor: Bafetimbi Gomis geldi bile

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