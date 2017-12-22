Mario Gomez 3 milyon Euroya geri döndü

Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Beşiktaş yorumu: "Daha kolay bir rakiple eşleştik"

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori olduklarını söyledi.
Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow geri dönüyor

Moussa Sow, Türkiye’ye dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine Dubai’de devam eden Sow, devre arası transfer döneminde Süper Lig ekiplerin aldığı teklifleri değerlendirmek istiyor.
"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

"Başkan istediği zaman 5 yıllık imzayı atarım"

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, kontrat süresi dolmadan takımını yarı yolda bırakacak bir kişiliğe sahip olmadığını belirtti.
Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Yıldız ismi Süper Lig devine yazdılar

Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Fenerbahçe'de aranan kan bulundu

Ocak ayı transfer döneminde sol bek ve orta sahaya mutlaka birer oyuncu almayı planlayan Fenerbahçe'de aranan 8 numara bulundu.
İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi

Sezon başında rekor bonservis ücretiyle Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder devre arasında başka bir takıma kiralanacak.
Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Fenerbahçe'de 3 kayıp birden

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Fenerbahçe'nin üç savunmacısı Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustadter gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Bavullarını toplamaya başladı

Bavullarını toplamaya başladı

Aykut Kocaman, Van Persie’yi Adana’ya götürmeyerek, “Planlarımda yoksun” mesajını net bir şekilde verdi. Eski takımı Feyenoord’un çok istediği tecrübeli oyuncu ayrılık hazırlıklarına başladı.

Mario Gomez 3 milyon Euro'ya geri döndü

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'in yeni takımı resmen açıklandı.

Mario Gomez 3 milyon Euroya geri döndü

32 yaşındaki oyuncu devre arasında Stuttgart'ın yolunu tuttu. Wolfsburg ile Stuttgart'ın bu transfer için 3 milyon euroya anlaştı.

2001'de Stuttgart altyapısına transfer olduktan sonra 2005'te A Takıma çıkan Mario Gomez, 2009'da ise 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giyen Alman oyuncu bu sezon 12 Bundesliga maçında forma giyerken 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

Amiri bombası

Amiri bombası

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Mario Gomez 3 milyon Euroya geri döndü

Mario Gomez 3 milyon Euro'ya geri döndü

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'in yeni takımı resmen açıklandı.
Amiri bombası

Amiri bombası

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Mario Gomezden haber var

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Almanya Bundesliga'da 8.hafta maçında Wolfsburg 15 Ekim’de deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesinde Wolfsburg forması giyen tecrübeli golcü Mario Gomez’den haber var.
Carlo Ancelotti kovuldu!

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