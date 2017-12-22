Mario Gomez 3 milyon Euroya geri döndü

Mario Gomez 3 milyon Euro'ya geri döndü
Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'in yeni takımı resmen açıklandı.
32 yaşındaki oyuncu devre arasında Stuttgart'ın yolunu tuttu. Wolfsburg ile Stuttgart'ın bu transfer için 3 milyon euroya anlaştı.
2001'de Stuttgart altyapısına transfer olduktan sonra 2005'te A Takıma çıkan Mario Gomez, 2009'da ise 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.
2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giyen Alman oyuncu bu sezon 12 Bundesliga maçında forma giyerken 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
Ajansspor
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