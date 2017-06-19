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Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

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Mario Balotelli yarın imzayı atıyor!

Futbol dünyasının sorunlu çocuğu ve Beşiktaş'la adı anılan Mario Balotelli'nin yarın Nice'le sözleşme yenilemesi bekleniyor.

Mario Balotelli yarın imzayı atıyor!

Maro Balotelli, kulübü Nice'te kalıyor. Beşiktaş'la da bir süredir adı geçen İtalyan forvetin yarın kulübü Nice ile sözleşme yenileyeceği bildirildi.

Nice Gazetesi, Nice-Matin'de yer alan habere göre, yıldız oyuncunun menajeri Mino Raiola, 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşme yenileme konusunda hiçbir sorun yaşamadığını söyledi ve çok kısa sürede kontratın yenileneceğini belirtti.

Milan ve Liverpool'da gösterdiği hayal kırıklığının ardından Fransa'da Nice formasıyla adeta yeniden doğan Balotelli, geçen sezon çıktığı 28 maçta 17 gol 1 asistlik performans belirledi.

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