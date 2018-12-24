Fenerbahçe'de işler karıştı! Tam bir çıkmaz

Fenerbahçe'de işler karıştı! Tam bir çıkmaz

Fenerbahçe, UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyma ile futbolcu transfer etme arasında seçim yapacağı bir sürece giriyor.
Ekuban şova başladı, yönetim harekete geçti

Ekuban şova başladı, yönetim harekete geçti

Ligde çıktığı son 3 maçta 2 kez ağları sarsan Ekuban, Sivas Belediye karşısında da 2 gol kaydetti. Bordo- Mavili yönetim ise Ekuban’ın bonservisini almak için harekete geçti.
Robinho'dan son dakika transfer açıklaması

Robinho'dan son dakika transfer açıklaması

İsmi Başakşehir ile anılan Robinho'dan transfer açıklaması geldi. Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı, transfer iddiaları ile ilgili olarak, "Sivas'ta çok mutluyum. Başkanımla görüşmelerimiz güzel geçiyor. İnşallah burada kalacağım" dedi.
Volkan Ballı'dan transfer müjdesi

Volkan Ballı'dan transfer müjdesi

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

İşte Atatürk'ün tuttuğu takım

Ankaralı ünlü koleksiyoner Muhammet Yüksel, Mutafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu takımı gösteren o belgeyi ortaya çıkardı...
Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Türkiye'nin en iyi yabancı 11'i

Bilyoner.com, düzenlediği anketle Türkiye’de son 25 yılın en iyi futbolcularını belirledi. İşte Türkiye'nin son 25 yıldaki en iyi yabancılardan oluşan 11'i...
Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi!

Instagram'ın yeni gözdesi Olya Abramovich seksi pozlarıyla yürek hoplatıyor.
Barmenlikten modelliğe

Barmenlikten modelliğe

27 yaşındaki Kanadalı Misa Campo, California'da barmenlik yaptığı sırada bir fotoğrafçı tarafından keşfedilerek modelliğe adım attığını açıkladı.

Mario Balotelli bombası! Görüşme için randevu alındı

Nice’de teknik direktör Viera ile arası açıklan ve Fransız ekibi tarafından satış listesine konulan Mario Balotelli için Galatasaray devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, 1.5 milyon euro isteyen Nice’e 750 bin euro teklif edecek.

Mario Balotelli bombası! Görüşme için randevu alındı

Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi… Son iki sezondur Mario Balotelli için nabız yoklayan Sarı-Kırmızılılar, İtalyan golcünün transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Ancak şimdi şartla daha uygun hale geldi… Sezon başında Gomis’in satılmasının ardından forvet transferi yapamayan yönetim, aldığı ağır eleştirileri Balotelli transferiyle sonlandırmayı hedefliyor… Nice’de teknik direktör Patrick Viera’yla arası açılan Balo, Fransızlar tarafından satış listesine konuldu.

GÖRÜŞME İÇİN RANDEVU ALINDI

LİGUE 1 ekibinde istenmeyen adam ilan edilen 28 yaşındaki golcünün menajerler tarafından Galatasaray’a önerildiği ve yönetim de konuyu teknik direktör Fatih Terim’e ilettiği öğrenildi. Terim’in hiç düşünmeden “Balotelli mi? Alabiliyorsak hemen alalım. Gol sorunumuzu kökten çözer” yanıtını verdiği belirtildi. İmparator’un bu cevabının ardından Sarı-Kırmızılılar’ın transfer komitesi İtalyan santrfor için girişimlere başladı ve ilk görüşme için randevu aldı.

OCAKTA PARÇALIYI GİYECEK

Fransız basınına yansıyan haberlere göre Nice, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mario Balotelli için 1.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor… Galatasaray ise oyuncunun 6 aylık sözleşmesi kalmasından dolayı 750 bin euro önermeyi planlıyor… Sarı-Kırmızılı yönetimin fiyat arttırabileceği de gelen bilgiler arasında. Tarafların anlaşması durumunda İtalyanların hırçın çocuğu ocak ayından sonra Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'nda ter dökecek.

Galatasaray'da 4 imza birden

Galatasaray'da 4 imza birden

Galatasaray'dan Tolgay Arslan'ın babasıyla özel görüşme

Galatasaray'dan Tolgay Arslan'ın babasıyla özel görüşme

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu


 

Güneş

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Mario Balotelli bombası! Görüşme için randevu alındı

Mario Balotelli bombası! Görüşme için randevu alındı

Nice’de teknik direktör Viera ile arası açıklan ve Fransız ekibi tarafından satış listesine konulan Mario Balotelli için Galatasaray devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, 1.5 milyon euro isteyen Nice’e 750 bin euro teklif edecek.
Galatasarayda 4 imza birden

Galatasaray'da 4 imza birden

Galatasaray, altyapıdan A takım yükselen 4 oyuncusuyla sözleşme yenilendiğini açıkladı.
Galatasaraydan Tolgay Arslanın babasıyla özel görüşme

Galatasaray'dan Tolgay Arslan'ın babasıyla özel görüşme

Galatasaray, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan için devreye girdi.
Türkiye Kupasında son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Galatasaraya Rodrigues piyangosu

Galatasaray'a Rodrigues piyangosu

Ocak ayında büyük bir değişim hedefleyen Galatasaray’da transfer harekâtı bütün hızıyla devam ediyor.
Bruma Cimboma dönüyor! Teklif yapıldı

Bruma Cimbom'a dönüyor! Teklif yapıldı

Devre arasında sürpriz transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, Leipzig'te beklentileri karşılayamayan Bruma için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.
16 yaşındaki Mustafa Kapının büyük şanssızlığı

16 yaşındaki Mustafa Kapı'nın büyük şanssızlığı

Galatasaray'ın Keçiörengücü ile oynadığı maçta Ümit Davala tarafından oyuna alınmak istenen Mustafa Kapı, saha komiserinin kurbanı oldu.
Fatih Terim iki isimden ümidi kesti

Fatih Terim iki isimden ümidi kesti

Keçiörengücü maçında Selçuk İnan'ın bekleneni verememesi, Ömer Bayram ile Muğdat'ın isteneni yapamaması teknik heyetin keyfini kaçırdı. Stoperler Maicon ile Ahmet Çalık'tan da ümit kesildi.
Galatasaraya transfer müjdesi! Bitti bu iş

Galatasaray'a transfer müjdesi! Bitti bu iş

Sarı-Kırmızılı camia artık Alan Carvalho transferi için geri sayıma geçerken, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın Twitter hesabında beğendiği bir alıntı, “Bu iş kesin olarak bitmiş” yorumlarına yol açtı.
Selçuk İnana çılgın rakam! Tam 20 milyon Euro

Selçuk İnan'a çılgın rakam! Tam 20 milyon Euro

2011-12 sezonundan bu yana G.Saray’da forma giyen Selçuk İnan, Galatasaray’dan 8 sezonda 20.2 milyon Euro garanti ücret aldı. Bu sezon ise Cimbom’da yıllık 2.95 milyon Euro kazanıyor.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
Adebayor tarihe geçti

Adebayor tarihe geçti

Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Tolga Ciğerci müjdesi

Tolga Ciğerci müjdesi

Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...